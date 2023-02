La Lettonie rejoint le calendrier WRC

Charger le lecteur audio

Le WRC visitera un nouveau pays l'année prochaine. En effet, le Championnat du monde de la FIA a ajouté le Rallye de Lettonie à son programme. L'épreuve fait partie de l'ERC, dont le WRC Promoter est également détenteur des droits commerciaux et s'engage à toujours offrir au moins une place à des manches qui ont fait la démonstration de leur potentiel.

C'est donc le cas pour la Lettonie, épreuve sur terre qui a la réputation d'être l'une des plus difficiles en Europe. "Notre objectif a toujours été de garder au moins un créneau disponible dans le calendrier du WRC pour permettre à une épreuve de passer de l'ERC au WRC", explique Peter Thul, directeur principal de la compétition chez WRC Promoter. "Le fait que le Rallye de Lettonie soit le premier à se voir accorder ce créneau est une reconnaissance claire de son excellence sportive et promotionnelle, ainsi que de l'engagement du gouvernement letton en faveur du rallye."

"Cette décision souligne l'importance stratégique des régions baltes pour le WRC. Nous entretenons une relation de longue date avec notre partenaire de diffusion TV3 et nous nous réjouissons d'étendre notre collaboration avec lui pour l'événement de 2024. Cette collaboration, ainsi que notre réseau toujours plus étendu de plus de 50 diffuseurs dans plus de 150 pays, font du WRC l'un des championnats de sport automobile les plus regardés de la planète."

Le rallye couvrira une grande partie de la Lettonie, s'étendant des villes de Riga et Liepaja aux régions de Talsi, Tukums, Kuldiga et Dienvidkurzeme. Les dates restent à confirmer, et la validation de l'épreuve dépendra évidemment d'une ratification par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Lire aussi : Le Rallye de l'Acropole au calendrier WRC deux saisons de plus