Loeb ne ferme pas la porte à plus de WRC en 2022 mais rien n'est fait

Le nonuple Champion du monde est prêt à faire son retour en WRC ce week-end après avoir conclu un accord pour piloter la quatrième Ford Puma Rally1 alignée par M-Sport sur le Monte-Carlo, qu'il a remporté à sept reprises. Les discussions entre les deux parties ont commencé au milieu de l'année dernière avant de se conclure juste avant Noël par un accord pour une seule épreuve.

Pour pouvoir prendre le volant, Loeb a été libéré de son contrat avec Prodrive, avec qui il a terminé deuxième du Dakar le week-end dernier. Le Français a également participé à la campagne inaugurale d'Extreme E l'année dernière pour l'équipe X44 de Lewis Hamilton, également dirigée par Prodrive.

À 47 ans, l'Alsacien est cependant désireux de participer à d'autres épreuves du WRC cette saison, mais il affirme que ses projets d'avenir ne sont pas encore arrêtés et qu'ils sont compliqués par les ceux imminents d'Extreme E, ainsi que par un éventuel passage dans le Championnat du monde de Rallye-Raid.

"Potentiellement, je n'en ai aucune idée", a déclaré Loeb, lorsqu'on lui a demandé s'il ajouterait d'autres manches du WRC à son programme de 2022. "Potentiellement, c'est la seule [le Monte Carlo]. C'est sûr que nous parlions de plus de rallyes mais c'était un peu trop compliqué de tout mettre en place en même temps, donc nous avons décidé d'opter pour le Monte-Carlo. Le reste, nous en discuterons plus tard."

"Oui", a-t-il ajouté, quand on lui a demandé s'il voulait faire plus de rallyes. "Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire de l'Extreme E et peut-être que je vais faire des manches du Championnat du monde de Rallye-Raid, donc je ne veux pas faire 15 courses, je dois trouver un compromis."

Lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il avait une préférence pour d'autres participations à des épreuves du WRC cette saison, il a répondu : "Je ne sais pas combien de rallyes nous pourrons faire ou pas. Une préférence ? Pas vraiment, ce sera plus une question de calendrier que de préférence de rallyes."

Le directeur de l'équipe M-Sport, Richard Millener, affirme qu'il n'y a pas eu de discussions à ce stade concernant l'avenir de Loeb chez M-Sport au delà du Monte-Carlo, mais il a admis que d'autres apparitions pourraient dépendre de ses performances ce week-end.

"Je pense qu'il n'y a pas vraiment de discussion à l'heure actuelle pour envisager la Suède, ce qui nous donnerait du temps supplémentaire et un bon écart entre ici et la Croatie pour voir ce qui est possible", a déclaré Millener. "Mais je pense que tout dépendra en fin de compte de la façon dont les choses se dérouleront ce week-end, car nous nous sommes concentrés uniquement sur l'organisation de ce week-end, ce qui prend du temps à tout le monde."

"Nous aimerions le voir davantage dans la voiture, mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à régler. Mais nous avons travaillé très dur pour arriver à la situation dans laquelle nous sommes maintenant, alors il n'y a absolument aucune raison pour que nous ne continuions pas à faire de même et voir ce que nous pouvons encore faire cette année."

Le retour de Loeb en WRC offre une bataille potentiellement fascinante avec son rival, le recordman de victoires en Principauté et champion en titre Sébastien Ogier. Si la perspective de voir les deux plus grands pilotes de rallye s'affronter a captivé l'attention du plus grand nombre, Loeb se concentre sur l'exploitation maximale de la nouvelle Puma.

"L'objectif n'est pas de se battre avec Ogier", a-t-il déclaré. "Mon objectif est d'abord de trouver le rythme, de voir quelle voiture est bonne, de voir si je suis capable de trouver le bon rythme pour me battre avec les gars de devant – ce n'est pas toujours facile, surtout pour moi qui viens d'une longue période sans rallye. Pour l'instant, je ne pense pas à tout cela, j'essaie juste de me concentrer sur ce que j'ai à faire, essayer de trouver le feeling avec la voiture et avec les spéciales, après cela, nous verrons où nous en sommes."