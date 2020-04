Loeb : Grönholm a été "mon plus grand rival" sur plusieurs années

Invité par Canal+ à se replonger dans son glorieux passé de nonuple Champion du monde des Rallyes, alors que le WRC est comme le reste des épreuves sportives internationales en attente de la suite en raison de la pandémie de COVID-19, Sébastien Loeb estime que le rival qui ressort le plus du lot dans les nombreux adversaires auxquels il aurait dû faire face n'est autre que Marcus Grönholm. Les deux pilotes ont pu se côtoyer en WRC de 2001 à 2007, cette dernière saison étant sans aucun doute l'apogée de leur duel pour le titre mondial.

"Celui avec lequel j’ai eu le plus de bagarres directes pendant quelques temps, c’est Grönholm, avec qui on s’est battus quelques années parce qu’en performance il était très rapide", a ainsi déclaré Loeb. "Il a fait quelques erreurs qui lui ont coûté cher parfois, mais ça a été mon grand rival pendant plusieurs années."

Il est possible de penser, entre autres, à l'accident du Rallye d'Australie 2006 qui priva Grönholm de la chance d'être titré alors même que Loeb, blessé à la clavicule suite à un accident de moto (d'abord maquillé en chute à vélo), allait manquer les quatre dernières épreuves, ou bien de l'accident du Rallye d'Irlande 2007 qui empêcha le Finlandais, alors impliqué dans un duel serré avec le Français et dans sa dernière saison, de profiter d'un problème sur la Citroën.

"Après, il y en a eu d’autres : il y a eu Ogier sur la fin, on a eu quelques bagarres sympa...", a ajouté le pilote Hyundai. "Et puis si c’est pour remonter à mes débuts, il y a Jeff Bérenguer, que peu de monde connaît mais ça a été de grosses bagarres à mes débuts et ça m’a permis de faire mes armes en Saxo Kit Car et j’en ai des bons souvenirs."

Un duel Loeb/Ogier qui n'a pas vraiment eu lieu sur la durée. "Il y a eu des courses qui ont été marquantes, c’est clair que c’était un adversaire qui allait vraiment vite et contre qui ça n’était pas toujours facile. On a eu des bagarres assez intenses quelques fois. C’est vrai qu’on n’a pas fait de championnat complet l’un en face de l’autre, mais c’était une période où moi j’étais sur la fin, lui arrivait. Il fallait bien que la relève se fasse et il l’a fait de belle manière en remportant six titres derrière. Donc voilà, c’est la suite logique des choses."

Et quand il a été demandé à Loeb si des personnages l'ont marqué hors WRC, il a répondu : "Je ne me suis inspiré de personne, globalement j’ai toujours aimé faire les choses moi-même. Là où j’ai été un peu impressionné, intimidé, c’est quand je me suis retrouvé avec Carlos [Sainz] et Colin [McRae] dans la même équipe la première année. Deux Champions du monde dans mon équipe, moi sur la troisième voiture, quelque part ça m’a pas mal servi, j’m’en suis inspiré, j’ai pas mal appris avec eux. En dehors de ça, je ne peux pas dire que j’ai été fan de quelqu’un avant parce que ce n’était pas le cas. J’ai découvert le rallye quand je l’ai commencé donc je n’ai pas pu être fan de rallye avant. Pas de vraie légende, mais je suis admiratif de plusieurs sportifs pour ce qu’ils ont fait."