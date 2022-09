Loeb, l'homme providentiel pour remettre M-Sport sur de bons rails ?

Charger le lecteur audio

Plus de deux mois après le Safari Rally, Sébastien Loeb va faire son retour en WRC pour une quatrième pige au cours de cette saison 2022. Et c'est au sein d'une équipe M-Sport en grande difficulté que le Français va reprendre du service, alors que la structure anglaise a connu une dernière manche cauchemardesque lors du Rallye d'Ypres.

En effet, le sort s'est acharné sur chacune des Ford Puma Rally1 engagée en Belgique, Craig Breen et Adrien Fourmaux partant tous les deux à la faute alors que Gus Greensmith, pilote le mieux classé de l'équipe au 19e rang à l'arrivée, a vu son résultat compromis par une litanie de problèmes techniques.

Dans ces circonstances, il serait facile de considérer Loeb comme le messie pouvant remettre M-Sport sur le droit chemin en cette fin de saison. Ce serait cependant aller un peu vite en besogne, l'Alsacien n'ayant plus roulé en Grèce depuis une dizaine d'années et sa victoire en 2012 (sa troisième dans le pays après celles de 2005 et 2008).

Du propre aveu de l'intéressé, qui a pu faire ses retrouvailles avec les routes rocailleuses du Rallye de l'Acropole lors de récents essais, le profil des spéciales aurait beaucoup changé au cours de la dernière décennie – on rappellera que l'épreuve a été absente du calendrier WRC de 2013 à 2020 inclus. "La Grèce est un rallye sympa que j'ai toujours apprécié", a ainsi déclaré le nonuple Champion du monde. "Cependant, c'est une manche différente de celle que j'ai connue, car cela semble bien moins cassant ! Il y a quelques spéciales qui sont toujours les mêmes, mais pour la majorité nous allons partir de zéro."

"Nos essais se sont bien passés, les sensations avec la voiture ont été bonnes et plutôt correctes. Nous avons essayé d'ajuster un peu les réglages au niveau des suspensions, des différentiels et du système hybride et tout semble s'être bien passé. […] Nous sommes prêts pour ce rallye."

On le voit, Loeb est loin de partir gagnant pour cette dixième manche du championnat. Au contraire, c'est avec prudence qu'il aborde ce Rallye de l'Acropole, qui a donc fait son retour au calendrier l'an dernier avec un parcours en grande partie remodelé. Mais le Français reste aussi sur ses gardes compte tenu du déroulé des deux derniers rallyes auxquels il a participé cette saison.

En effet, s'il a toujours été dans le coup en termes de rythme, Loeb a été contraint à l'abandon à la fois au Portugal à la suite d'une erreur de pilotage, puis au Kenya en raison d'un problème technique dès la première étape (il est tout de même parvenu à finir le Safari Rally à la huitième place). L'idée sera donc d'abord d'éviter les embûches ce week-end afin de viser un bon résultat.

"Ce n'est pas une manche facile, mais c'est sympa de piloter ici, donc je suis impatient", reprend-il. "Je vais faire de mon mieux, je vais me préparer du mieux possible et j'espère juste que je vais être capable d'imprimer un bon rythme comme cela a été le cas au Kenya ainsi qu'au Portugal. Espérons qu'on fasse un peu mieux, sans faire d'erreur et sans avoir de problème : c'est notre objectif."

Loeb a terminé huitième de la dernière épreuve à laquelle il participé, au Safari Rally fin juin.

Cinq Puma engagées par M-Sport

Si du côté de M-Sport on se satisfait de voir Loeb réintégrer l'équipe, on se montre également soulagé de pouvoir aligner cinq voitures après les nombreux dégâts subis lors du Rallye d'Ypres. Certes, l'objectif initial était d'en engager six au moment du départ (la voiture de Fourmaux n'a pas pu être remise d'aplomb à temps), mais c'est donc tout de même avec une véritable armada que l'équipe anglaise va se présenter en Grèce.

"Cela a été un véritable défi pour l'équipe de parvenir à avoir cinq voitures prêtes à participer à cette manche sur terre, mais nous sommes à présent impatients de rouler en Grèce", annonce ainsi le manager de l'équipe, Richard Millener, qui reste positif malgré les mauvais résultats de ses troupes cette saison et préfère voir le verre à moitié plein. "Cela n'a pas été une saison facile [jusqu'ici] sous bien des aspects, mais nous avons pu constater un bon rythme de course de la part de chacun de nos équipages, donc il faut s'en satisfaire et aller de l'avant."

Il est vrai que Breen et Fourmaux évoluaient dans le top 5 juste avant leur abandon respectif en Belgique, et que la Puma s'est révélée être une voiture performante sur la terre jusqu'ici cette saison, comme en témoigne le dernier podium de l'équipe décroché par Breen lors du Rallye de Sardaigne début juin (une deuxième place derrière Ott Tänak). "La Grèce est toujours une manche spectaculaire, ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme le 'Rallye des Dieux' !" reprend Millener. "Je suis en particulier impatient de voir le WRC retourner dans le stade olympique pour la super spéciale, car c'est un cadre formidable pour un sport incroyable. Nous avons obtenu quelques bons résultats cette année sur terre, en particulier en Sardaigne, donc je suis impatient de voir ce que l'équipe peut faire ce week-end."