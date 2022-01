Loeb chez M-Sport : "Actuellement, c'est juste pour le Monte-Carlo"

À bientôt 48 ans, Sébastien Loeb n'est plus à un défi près. Quelques heures seulement après avoir conclu son sixième Dakar sur la deuxième marche du podium, le nonuple Champion du monde des Rallyes va retrouver, une fois de plus, sa discipline de cœur en participant au Rallye Monte-Carlo 2022. Après d'interminables discussions et un feuilleton à rebondissement lors de l'intersaison, c'est finalement sous les couleurs de M-Sport, l'équipe face à laquelle il s'est battu au plus fort de sa carrière, qu'il va effectuer un nouveau retour en WRC.

Même si cette association est finalement historique, Malcolm Wilson ayant révélé qu'il avait déjà approché Loeb en 2005, elle se résume pour le moment à une seule apparition sur le Rallye Monte-Carlo comme le confirme, Richard Millener, le directeur de l'équipe britannique.

"Actuellement, c'est juste pour le Monte-Carlo. Je pense que nous devons voir ce que ça va donner. C’est super de l’avoir et c’était inattendu. Pour cette année, il était impossible de savoir que cela allait arriver. Alors être dans cette position pour nous, c’est super et c’est grâce à notre partenariat avec Red Bull que nous y sommes parvenus", explique Millener. "C’est parti d’une simple discussion avec Seb il y a quelque temps, et c’était une idée un peu folle de le faire courir au Monte-Carlo car il voulait être au départ. Et maintenant, nous y sommes."

Au sein d'un line-up cumulant 152 départs en WRC (68 pour Breen, 58 pour Greensmith et 26 pour Fourmaux), l'expérience de Loeb est un atout majeur. Fort de neuf titres mondiaux et 79 victoires, il compte également 180 participations en Championnat du monde depuis le début de sa carrière, ce qui dans une période de développement est forcément un plus.

"L’avoir avec nous pour aider au développement de la voiture, c’est une bonne chose. Il a une histoire incroyable en rallye, il peut certainement vous dire si la voiture est bonne ou pas, et les retours ont été positifs de sa part", poursuit Millener. "Il sait comment conduire raisonnablement sur les rallyes et obtenir des résultats et c’est ce qu’il veut faire. Et il adore piloter, il veut rouler partout. Il vient juste de faire 12 jours au Dakar et maintenant il va en faire cinq au Monte-Carlo. C’est vraiment un gros défi pour lui, mais c’est incroyable de l’avoir avec nous."

Annoncé comme le potentiel "héritier" pour poursuivre l'hégémonie française en WRC, Adrien Fourmaux va quant à lui débuter sa première campagne complète dans la catégorie reine. Bien que largement impliqué dans le travail de développement de la Ford Puma Rally1, le jeune Français voit d'un bon œil la présence de Loeb à ses côtés pour débuter la saison.

"L’arrivée de Seb dans l’équipe était vraiment une bonne chose car il a pu apporter son expérience et son feeling", constate Fourmaux. "J'ai été vraiment chanceux de travailler depuis le début du développement de la voiture, donc j'ai [accumulé] beaucoup de kilomètres dans la voiture. C’était intéressant de voir que son feeling était similaire au mien. Donc c’était vraiment bien pour moi, car cela signifie que je ne dis pas que des bêtises tout le temps."