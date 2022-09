Loeb sur Loubet : "Un travail fantastique, il peut être fier de lui"

Charger le lecteur audio

M-Sport a beau avoir placé deux de ses voitures dans le top 5 à l'arrivée du Rallye de l'Acropole, c'est bel et bien la déception qui primait à l'issue de cette dixième manche de la saison. L'équipe anglaise avait en effet probablement ce qu'il fallait pour viser un résultat sur le podium, voire une victoire si on s'en tient au classement au soir de la première étape.

Là, après avoir remporté la totalité des spéciales disputées vendredi, Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet pointaient en effet en tête de l'épreuve grecque et semblaient intouchables. Mais les choses sont allées de mal en pis par la suite, l'Alsacien devant renoncer sur la liaison peu après l'ES8 suite à la casse de la courroie d'alternateur sur sa Ford Puma, alors que le Corse perdait tout espoir de top 3 dans la spéciale suivante en raison d'une crevaison, avant de manquer un freinage dans l'ES11.

Un véritable crève-cœur pour Loubet, signataire de ses deux premiers scratchs en WRC vendredi et un temps leader de l'épreuve, qui a d'abord chuté en septième position avant de patiemment refaire une partie du terrain perdu pour boucler l'épreuve au pied du podium, égalant ainsi son meilleur résultat dans la catégorie (il avait déjà fini quatrième en Sardaigne).

Absent lors de la manche précédente au Rallye d'Ypres, le jeune tricolore de 25 ans a impressionné par sa capacité à se remettre d'emblée dans le rythme tout en faisant preuve d'un calme olympien lors des différents coups du sort qui l'ont affecté au "rallye des dieux". À l'arrivée, l'intéressé ne semblait d'ailleurs par déçu outre-mesure par le dénouement de l'épreuve. "Quel week-end ! Je suis encore en train de digérer tout ce que j'ai pu apprendre vendredi, et je crois que je vais me refaire le film pendant encore quelques temps", a-t-il souri, lui qui a grandement apprécié sa bataille éphémère avec son héros d'enfance.

Le fait de courir au sein de la même équipe que Loeb à présent est un privilège Pierre-Louis Loubet

"C'est dommage pour la crevaison samedi, mais le fait d'avoir décroché mes premières spéciales et même d'avoir mené le rallye face à Seb est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je regardais Seb [à la télévision] quand j'étais petit garçon, et le fait de courir au sein de la même équipe que lui à présent est un privilège."

Présent dans les rangs de M-Sport pour sa quatrième pige de la saison, la possibilité de repartir n'a pas été laissée à Loeb compte tenu du faible temps imparti entre le Rallye de l'Acropole et celui de Nouvelle-Zélande, qui se déroulera dans moins de trois semaines et constitue un défi logistique lancé aux équipes pour le bon acheminement du matériel aux antipodes.

Le nonuple Champion du monde a néanmoins prouvé avoir toujours de beaux restes malgré ses 48 ans, avec pas moins de cinq scratchs décrochés lors des huit premières spéciales et un rythme à faire pâlir ses plus jeunes adversaires. Malheureusement pour lui, le scénario du Rallye du Portugal et du Safari Rally s'est de nouveau reproduit, avec un abandon à la clé et une occasion vendangée de finir aux avant-postes (il était en tête au Portugal et évoluait dans le top 5 au Kenya au moment de ses retraits de la course).

"Vendredi a été une très bonne journée, c'était bon de retrouver la voiture et nous avions clairement le rythme pour finir en bonne position", a-t-il ainsi reconnu. "Je n'avais pas participé à ce rallye depuis pas mal de temps, donc c'est bien de revenir et de constater que je suis toujours rapide ! Les conditions ont été assez difficiles par endroits, mais j'ai apprécié ce défi."

Loeb a par ailleurs tenu à saluer la remarquable performance de son compatriote et coéquipier, avec qui il a croisé le fer lors de la première étape. "C'est dommage que nous n'ayons pas pu aller plus loin, mais c'était sympa d'être aux prises avec Pierre-Louis. Il a fait un travail fantastique et peut être fier de lui."

Comme au Portugal ainsi qu'au Kenya, Loeb a été contraint à l'abandon alors qu'il semblait en mesure d'obtenir un résultat de choix en Grèce.

Les capacités de la Puma confirmées

Du côté de M-Sport on oscille donc entre la déception de ne pas avoir obtenu un résultat à la hauteur des capacités de l'équipe ce week-end, et le soulagement d'avoir prouvé une nouvelle fois que la Ford Puma Rally1 constitue une machine capable de viser les premières places. "Nous avons démontré que nous étions là pour nous battre avec les autres et que nous sommes largement capables de nous battre pour la victoire", a lancé le manager de l'équipe anglaise, Richard Millener.

"Loeb est tout simplement fantastique, et Pierre-Louis a été la star du rallye. Certes, nous n'avons pas obtenu les résultats que nous voulions, mais cela a été un week-end difficile pour tous les concurrents", poursuit-il, avant de rendre hommage avec un très grand fairplay à la performance de Hyundai, auteur de son premier triplé en WRC ce week-end. "Félicitations à Hyundai pour ce rallye mené de main de maître. Ils méritent amplement ce résultat, mais nous allons de nouveau nous battre en Nouvelle-Zélande et nous sommes déterminés à prouver que nous pouvons nous imposer."