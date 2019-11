Loeb remporte le Rallye du Var 2019, mais peine à s'en réjouir

Évidemment, au vu des conditions météo et des événements terribles qui ont touché le Var notamment, la victoire de Sébastien Loeb sur l'épreuve est presque anecdotique. Le nonuple Champion du monde des Rallyes signe ainsi son quatrième succès en terre varoise et devance sur le podium le Russe Nikolay Gryazin (Skoda) et le Français Yoann Bonato (Citroën). Stéphane Sarrazin est pour sa quatrième.

Loeb a remporté quatre spéciales sur les sept qui ont finalement pu être courues. La moitié a été annulée en raison des intempéries. Difficile, dans ces conditions, de pouvoir profiter de cette victoire : "Avec ce qu’il s’est passé ce week-end, c’est difficile de se réjouir d’une victoire. Il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes en ce moment et on pense bien à eux. Ce n’était pas un rallye simple avec des conditions météo terribles. Aujourd’hui, on a terminé le rallye en roue libre et on est contents que ça se termine. Nous avons quand même pris du plaisir sur certaines spéciales."

Rallye du Var 2019 - Classement final provisoire

1. Loeb/Godey (Hyundai i20 Coupé WRC) en 1h03m50s5

2. Gryazin/Fedorov (Skoda Fabia R5 Evo) +1m02s2

3. Bonato/Boulloud (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto) +1m30s0

4. Sarrazin/Parent (Hyundai i20 R5, Team Sarrazin Motorsport) +1m40s1

5. Veiby/Andersson (Hyundai i20 R5) +2m10s4

6. Gilbert/Guieu (Skoda Fabia R5 Evo) +2m39s2

7. Astier/Vauclare (Hyundai i20 R5) +3m01s2

8. Mauffrey/Bronner (Skoda Fabia R5) +3m44s0

9. Wagner/Millet (Volkswagen Polo GTI R5, Team Sébastien Loeb Racing) +3m44s5

10 .Pellier/Barthelon (Hyundai i20 R5) +5m06s1