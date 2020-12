Loubet va disputer toute la saison 2021 de WRC

C'est une belle nouvelle qu'a partagée Pierre-Louis Loubet avant que cette année 2020 ne prenne fin. Le pilote français, âgé de 23 ans, participera à l'intégralité de la saison 2021 du Championnat du monde des Rallyes au volant d'une Hyundai i20 Coupe WRC. Il sera toujours accompagné par son copilote Vincent Landais.

Le natif de Bastia a vécu une année plus compliquée que prévu car son programme WRC avec l'équipe d'usine Hyundai a été considérablement affecté par la crise du coronavirus, limitant ses participations à seulement trois manches mondiales. Le Champion de WRC2 2019 avait abandonné en Estonie et en Turquie, avant de terminer septième du Rallye de Sardaigne.

Figurant déjà sur la liste des engagés pour le Rallye Monte-Carlo, le mois prochain en ouverture de la saison, le pilote tricolore a confirmé mercredi qu'il serait présent sur les 11 manches annoncées au calendrier du WRC, le Rallye de Suède ayant été annulé. Sa Hyundai i20 sera engagée sous la bannière de l'équipe 2C Compétition.

"Déjà en route pour 2021 et un programme complet en WRC", a confirmé Pierre-Louis Loubet. "Tellement heureux avec Vincent Landais de cette opportunité qui nous est offerte par All Exclusive Car, Hyundai et l’ensemble de nos partenaires."

Calendrier 2021 du WRC