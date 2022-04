Loubet, parcours d'un phénix en passe de renaître de ses cendres

Charger le lecteur audio

Le temps guérit toutes les blessures. C'est certainement le cas pour Pierre-Louis Loubet, qui reprend sa carrière en WRC ce week-end au Rallye de Croatie – une opportunité qu'il n'imaginait pas obtenir.

Il y a six mois, la situation était bien différente pour le Champion WRC2 2019. La saison 2021 avait commencé avec ambition et enthousiasme pour la première campagne de Loubet en WRC au volant d'une Hyundai i20 exploitée par 2C Competition. Il n'a toutefois connu qu'une série de revers et de déceptions. Accidents et problèmes techniques avec une voiture sous-développée l'ont empêché de montrer son potentiel.

Le pire était à venir : un étrange accident loin des spéciales a mis un terme à sa campagne à deux rallyes de la fin, mettant son avenir en péril. Loubet quittait un restaurant parisien après avoir dîné avec un ami lorsqu'il a été percuté par une voiture en excès de vitesse alors qu'il traversait la rue. L'impact lui a fracturé la hanche, bien que Loubet puisse s'estimer heureux de ne pas avoir été grièvement blessé. Cet incident résume toutefois son année 2021.

Manquer les deux dernières manches de la saison, en Espagne et à Monza, ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Son avenir en WRC était incertain alors qu'il se rétablissait à domicile. Les baquets n'ont pas tardé à se remplir chez Toyota, Hyundai et M-Sport Ford alors que le championnat préparait sa nouvelle ère Rally1 hybride. Même Loubet croyait que sa carrière en WRC était au point mort. Compte tenu du nombre de volants limité, il est aisé de redescendre à l'échelon inférieur, comme peuvent en attester Andreas Mikkelsen et Mads Østberg, deux anciens pilotes d'usine en WRC qui ont été contraints d'évoluer en WRC2 ces dernières années.

Loubet et son équipe de management ont toutefois refusé de renoncer. Le travail acharné de l'intersaison a été récompensé par un retour en WRC et un accord pour sept rallyes avec M-Sport, avec la Ford Puma Rally1 victorieuse au Monte-Carlo. Cette annonce a surpris beaucoup d'observateurs, mais M-Sport avait déjà travaillé avec Loubet en WRC2 en 2017 et avait décelé le talent dissimulé par une année 2021 difficile.

"Nous n'en avions pas la certitude avant que cela se concrétise", indique Loubet à Motorsport.com lorsque nous lui demandons s'il est surpris d'être de retour en WRC. "Nous travaillons là-dessus depuis longtemps avec mon management et nous avons fait du travail fantastique cet hiver. Après ma blessure, je croyais que ça n'allait pas être possible de continuer en WRC, alors être ici compte beaucoup pour moi. Je vais essayer d'apprécier ça autant que possible."

Pierre-Louis Loubet a connu une saison 2021 difficile avec Hyundai

"C'est génial de vivre sa passion et son rêve, c'est quelque chose de très particulier. L'année dernière a été très dure, mais je pense avoir tout le nécessaire pour être performant et prouver que je peux être au niveau en WRC. Chaque année est importante, bien sûr, mais celle-ci est un peu spéciale car j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être très performant. Je sais que lors d'une carrière on n'obtient pas toujours une telle opportunité, alors je vais essayer de la saisir et je vais faire de mon mieux."

"L'année dernière a été très dure", c'est peu dire. Si Loubet pilotait une ancienne version de l'i20 par rapport aux pilotes d'usine Thierry Neuville et Ott Tänak, le matériel n'est pas seul responsable de ce manque de résultats.

"Cela faisait tellement longtemps que j'attendais cela. J'ai été très impressionné par la voiture car les sensations sont venues très rapidement. Je me suis senti à l'aise dès ma première sortie" Pierre-Louis Loubet

Parmi les sept manches auxquelles il a participé, Loubet n'a marqué des points qu'une fois, avec une septième place au Rallye d'Estonie, et c'est arrivé alors qu'il s'efforçait de trouver de bons réglages. Il y a eu des erreurs coûteuses, comme au Monte-Carlo, avec une 16e place à l'arrivée. Il s'est échoué dans le ravin en se battant pour la sixième position en Croatie, avant de connaître un nouvel accident dès l'ES2 au Portugal.

Une litanie de coups du sort à laquelle est venue s'ajouter toute une série de pépins techniques, à l'instar de ce problème de turbo qui l'a considérablement handicapé lors de l'Arctic Rally en Finlande, mais aussi de cette panne qui a mis une fin prématurée à sa course en Sardaigne, alors qu'une colonne de direction cassée l'a envoyé dans le décor et contraint à l'abandon lors du Rallye de l'Acropole en Grèce.

Autant d'infortunes qui n'ont pas aidé Pierre-Louis Loubet à se tailler une solide réputation lors de sa première campagne en WRC, et qui ont tranché radicalement avec ses précédentes bonnes prestations dans les catégories inférieures. Jugez plutôt : en WRC2, Loubet n'a accusé que six abandons au cours de ses quatre années passées à cet échelon, et n'a jamais fini en dehors du top 10 lorsqu'il a eu l'opportunité de terminer. Quant à 2019, saison de son sacre décroché au volant d'une Skoda Fabia R5, le jeune Corse avait fini dans le top 5 à cinq reprises lors des six premières manches, avec deux victoires à la clé.

Pierre-Louis Loubet a remporté le titre WRC2 en s'imposant au Portugal et en Sardaigne

Autant de performances qui n'ont fait que perpétuer la pointe de vitesse témoignée par la famille Loubet au fil des générations. Son père Yves avait en effet connu également un franc succès en rallye, avec en point d'orgue un titre en ERC en 1989 ainsi que la participation à 30 rallyes en WRC, débouchant sur quatre podiums, notamment en Corse avec la deuxième place obtenue lors des éditions 1987 et 1988, lorsqu'il évoluait au sein de l'équipe d'usine Lancia.

Mais en dépit du tropisme de son père pour le rallye, c'est d'abord pour la compétition sur circuit que s'est porté l'intérêt de Pierre-Louis dans ses jeunes années, celui-ci allant jusqu'à ferrailler en piste avec plusieurs futures stars de la F1, et notamment le Champion en titre de la discipline Max Verstappen, mais aussi l'actuel leader du championnat Charles Leclerc, ou bien encore George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri). Avec à chaque fois de belles amitiés forgées avec ces pilotes, qui font bien souvent encore office de partenaires d'entraînement lors de la trêve hivernale.

Au total, le Français aura disputé cinq saisons sur la scène française du karting, étant aux prises régulièrement avec Ocon et Gasly dans une concurrence qui connaîtra son acmé lors de la finale de la catégorie KF3 du championnat européen, en Italie en 2011. Une épreuve finalement remportée par Verstappen, alors que Loubet devait quant à lui se contenter de la 25e place sur 32 participants. Il tentera par la suite de poursuivre sa carrière en monoplace, allant jusqu'à prendre part à un test sur une Formule Renault en 2014, avant de tourner casaque direction le rallye l'année suivante. Sans rancune, Loubet continuant de suivre avec assiduité les carrières de ses camarades francophones en F1.

"C'est très sympa de voir ce qu'ils font, et je suis vraiment impressionné par ces gars. J'espère pouvoir atteindre les mêmes résultats dans ma catégorie", déclaré l'intéressé. Sa décision de se tourner vers le rallye lui a permis d'avoir une seconde chance de briller en WRC. La ligne de vie offerte par M-Sport pourrait ainsi bien constituer un moment pivot dans la carrière du Français, qui va devoir cette année faire ses preuves et montrer de quel bois il se chauffe au volant de la Puma, qui représente un package à la valeur désormais éprouvée.

"Ce fut un sentiment incroyable", s'est ainsi esclaffé le Français au sujet de ses premiers tours de roue avec la Puma. "Cela faisait tellement longtemps que j'attendais cela. J'ai été très impressionné par la voiture car les sensations sont venues très rapidement. Je me suis senti à l'aise dès ma première sortie. Piloter une WRC est toujours quelque chose de spécial, mais je dois dire que cette voiture est bien née, car j'ai tout de suite eu de bonnes sensations. À présent, s'il y a un problème on saura que cela vient de moi, donc je n'aurai aucune excuse. C'est aussi une bonne chose d'avoir de bons coéquipiers afin que je puisse me comparer à eux. Je dispose d'un bon environnement pour bien faire cette saison."

Loubet a piloté la Ford Puma Rally1 de M-Sport au South Belgian Rally afin de préparer la Croatie

On le perçoit, l'opportunité offerte à Loubet s'accompagne d'une certaine pression du résultat, mais le moins qu'on puisse dire c'est que jusqu'ici le tricolore s'est plutôt bien débrouillé chez M-Sport, avec une première sortie de très bon aloi à l'occasion du Rallye du Sud de la Belgique le mois dernier, suivi d'un test très positif en amont de son retour en WRC ce week-end en Croatie.

"Cette épreuve va être très importante car elle va me permettre de bâtir ma confiance pour l'avenir et le reste de la saison" Pierre-Louis Loubet

"Cette épreuve va être très importante car elle va me permettre de bâtir ma confiance pour l'avenir et le reste de la saison", reprend-il. Après tous les tourments de l'an passé, les routes asphaltées de la Croatie vont en effet non seulement représenter pour le natif de Bastia une occasion de se relancer dans l'arène, mais également de regagner en confiance.

Mais alors que bien des pilotes souhaiteraient impressionner dès leurs débuts, Loubet préfère quant à lui ne pas mettre la charrue avant les bœufs. "Cette épreuve va être très importante car elle va me permettre de bâtir ma confiance pour l'avenir et le reste de la saison, donc l'objectif principal va être de rallier l'arrivée", poursuit-il. "Si nous pouvons avoir un bon rythme ce serait bien. Nous allons évidemment essayer d'y aller étape par étape et être compétitifs le plus rapidement possible. Je vais essayer de trouver la limite et d'être proche des autres gars. Nous devons être malins et ne pas y aller à fond dès le début. Je ne veux pas griller ma chance, et je sais bien que le niveau est très élevé en WRC."

Loubet compte faire ses preuves avec M-Sport en 2022