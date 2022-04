Loubet a un bon "feeling" avec la Ford Puma M-Sport avant la Croatie

Charger le lecteur audio

Pour la deuxième fois de la saison, M-Sport alignera quatre Ford Puma à l'occasion du Rallye de Croatie cette semaine. L'épreuve sur asphalte verra Pierre-Louis Loubet faire ses débuts dans la structure britannique, plusieurs mois après sa fracture de la hanche après avoir été renversé par une voiture à Paris. Il sera accompagné d'un nouveau copilote en WRC, Vincent Landais, après avoir été épaulé par Florian Haut Labourdette lors de ses cinq dernières apparitions en WRC.

"Je suis vraiment heureux de retourner en Croatie et de rejoindre l'équipe M-Sport", a déclaré le Champion du monde 2019 de WRC2. "Nous avons fait un test pré-événement avec l'équipe il y a quelques semaines, ainsi qu'un rallye en Belgique, et tout fonctionnait vraiment bien et le feeling dans la voiture est agréable. J'espère que je serai en mesure de faire de mon mieux pour l'équipe cette semaine lors de mon premier rallye, nous allons prendre celui-ci étape par étape et essayer de faire de notre mieux pour être compétitif."

Loubet a en effet parcouru 150 kilomètres de spéciales lors du South Belgian Rally en mars, et également disputé un test pré-rallye.

"J'ai hâte que Pierre-Louis nous rejoigne en Croatie, où nous présenterons une équipe de quatre voitures pour la deuxième fois cette saison", a expliqué Richard Millener, le team principal de M-Sport. "Je connais Pierre-Louis depuis un certain temps maintenant, il a travaillé très dur dans la préparation de la Croatie et il est une grande addition à l'équipe."

La moitié de l'armada M-Sport sera française, puisqu'Adrien Fourmaux sera également de la partie, un an après ses débuts sur la même épreuve : "L'année dernière, j'ai pris le départ de ma première épreuve dans une WRC en Croatie, alors j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle après une année complète. Nous sommes très heureux de retourner en Croatie, où j'ai réussi à obtenir un bon résultat l'année dernière, et de revenir sur l'asphalte avant une longue série d'épreuves sur terre."

"Je pense que nous allons vraiment nous amuser, c'est un rallye compliqué avec beaucoup de niveaux d'adhérence différents, mais c'est un super rallye à faire en raison de la grande variété des étapes. L'équipe a réalisé une bonne performance sur asphalte en début de saison, donc nous espérons être en bonne position après cela. Je suis impatient de participer à cette épreuve, et c'est la première fois que je participe deux fois à la même épreuve dans une voiture WRC, donc je suis assez content de ça aussi."