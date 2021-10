Saison terminée pour Loubet, renversé par une voiture

Fin de saison pour Pierre-Louis Loubet. Blessé, le pilote français ne pourra pas être au départ des deux dernières manches du championnat 2021, en Catalogne puis à Monza. Il a annoncé la nouvelle ce mardi matin, expliquant avoir été renversé par une voiture sans toutefois donner davantage de détails. Victime d'une fracture de la hanche, il devra suivre un programme de rééducation et confirme un retour programmé pour 2022.

"Petit changement de programme pour cette fin de saison : rééducation à la place d'une fin de saison en WRC", précise-t-il. "Je me suis fait renverser par une voiture, hanche cassée. Vivement 2022 pour pouvoir de nouveau montrer mon potentiel derrière le volant."

"Vous allez me dire : 'Oh, pas de chance'. Mais croyez-moi, je suis vraiment chanceux de n'avoir qu'une hanche cassée après avoir été heurté par une voiture… C'est vraiment une année difficile à tous les égards. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort."

Depuis le début de l'année, Pierre-Louis Loubet a participé à quelques manches en WRC avec l'équipe privée 2C Compétition de Hyundai, alternant notamment sa présence avec celle d'Oliver Solberg.

Prochainement, il devait être au départ du Rallye d'Espagne, à la mi-octobre, où Hyundai prévoyait d'aligner pas moins de cinq équipages avec également Thierry Neuville, Ott Tänak, Dani Sordo et Oliver Solberg. En revanche, la présence du pilote tricolore pour le dernier rendez-vous de la saison, à Monza au mois de novembre, n'avait pas été confirmée ni infirmée.

Sacré champion de WRC2 en 2019, Pierre-Louis Loubet a signé cette saison son meilleur résultat lors du Rallye d'Estonie, où il a terminé septième. Comme il l'a souligné, son année demeure compliquée, marquée par des incidents. Il a par exemple été contraint à l'abandon au Portugal, en Sardaigne et au Rallye de l'Acropole. C'est d'ailleurs en Grèce qu'il a fait sa dernière apparition puisqu'il était absent du Rallye de Finlande le week-end dernier. Désormais concentré sur sa rééducation, il n'a pas encore dévoilé ses plans pour la saison 2022.

