M-Sport espère encore aligner Loeb en WRC cette année

Malgré l'impossibilité de renouveler cette année la belle expérience du Monte-Carlo, qui s'était conclue en 2022 par une victoire, M-Sport ne désespère pas de trouver le moyen d'engager Sébastien Loeb sur un ou plusieurs rallyes cette saison. L'an passé, le tandem s'était retrouvé à quatre reprises au total, le point d'orgue demeurant naturellement la 80e victoire du nonuple Champion du monde en WRC.

Dans quelques jours, Sébastien Loeb ne sera pas au départ du Monte-Carlo 2023, le timing étant encore plus serré qu'auparavant avec sa participation au Dakar, qui s'achèvera ce week-end après avoir été étendu sur deux semaines complètes, et non plus une dizaine de jours, alors que les reconnaissances du rallye débuteront lundi. Dans le même temps, M-Sport concentre ses efforts sur ses deux titulaires après le recrutement prestigieux d'Ott Tänak et la promotion de Pierre-Louis Loubet.

Plus tard dans l'année, l'équipe britannique n'exclut pas d'aligner une troisième Ford Puma d'usine, tandis qu'une auto cliente sera confiée à Jourdan Serderidis sur le Monte-Carlo, au Mexique, en Sardaigne et au Kenya. Rien n'est acquis mais Malcolm Wilson émet le souhait de faire rouler à nouveau Sébastien Loeb.

"On aimerait toujours [conclure un accord avec Loeb], je ne suis pas sûr que l'on y parviendra, mais on aimerait toujours l'avoir avec nous sur certains rallyes", a confirmé le patron d'équipe à Motorsport.com. "Si on le fait venir sur un rallye, il est certain qu'il sera listé pour marquer des points au championnat constructeurs. J'ai parlé à Seb au Dakar, mais sincèrement, on n'a pas discuté du WRC, il avait d'autres choses en tête."

Le pilote français, qui a fait équipe en 2022 avec Isabelle Galmiche lorsqu'il roulait en WRC, est également très ouvert à la perspective de poursuivre l'aventure mais doit également faire avec les contraintes que lui imposent ses participations au Championnat du monde de Rallye-Raid et au championnat Extreme E. "C'est sûr, je pourrais faire quelques rallyes, je pourrais en faire quelques-uns comme l'an dernier", admet-il sur le site officiel du WRC. "On en parlera et on verra ce qui est possible, ça pourrait être intéressant. Pour l'instant il n'y a rien, car je suis concentré sur ce que je fais [au Dakar]."

Malcolm Wilson s'est en effet rendu il y a quelques jours en Arabie saoudite pour préparer le futur engagement de sa structure en rallye-raid avec le Ford Ranger. Ce futur programme, destiné à des clients avec une machine répondant à la réglementation T1+, est pris très au sérieux et c'est pour cette raison que rien n'a été précipité.

"On aurait aimé y aller cette année, mais l'objectif c'est l'année prochaine", précise Malcolm Wilson. "On est allé voir exactement ce que l'on devait faire, on a analysé l'ensemble de l'épreuve au niveau infrastructure. Nos plans n'ont pas changé, l'objectif est de faire rouler le Ranger et de proposer un package client compétitif."

Propos recueillis par Tom Howard