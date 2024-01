M-Sport dévoile sa nouvelle livrée WRC pour 2024

M-Sport a dévoilé les nouvelles couleurs de sa Ford Puma Rally1 pour la saison 2024 du WRC, à deux semaines de l'ouverture de la saison au Rallye Monte-Carlo. Si le sponsoring de Red Bull reste très présent, comme les années précédentes, l'équipe britannique retrouve une livrée où le blanc reprend une place de choix.

Il s'agit du deuxième des trois constructeurs engagés en WRC à présenter sa voiture, puisque Toyota a dévoilé en décembre un changement majeur sur ses GR Yaris Rally1, désormais habillées en noir mat.

La structure dirigée par Malcolm Wilson entre dans un nouveau cycle cette année, après le départ d'Ott Tänak chez Hyundai, et fera confiance à la jeune génération. On sait depuis le mois dernier que les deux titulaires pour l'intégralité des manches du calendrier seront Adrien Fourmaux, de retour dans la catégorie reine avec son copilote Alexandre Coria, et Grégoire Munster accompagné par Louis Louka.

Les photos dévoilées par M-Sport ne laissent apparaître aucune modification visible en ce qui concerne la carrosserie de la Ford Puma Rally1. Néanmoins, on sait que l'équipe a récemment testé un aileron arrière revu et corrigé, qui devrait être installé à un moment ou un autre du début de saison. Celui-ci avait déjà fait l'objet d'un travail de développement en fin d'année dernière, avant que son introduction ne soit repoussée pour donner plus de temps de travail aux ingénieurs.

Ce week-end, Adrien Fourmaux doit mener de nouveaux essais au volant de la Ford Puma afin de préparer le Rallye Monte-Carlo, lui qui a beaucoup contribué au développement de la voiture l'an passé tout en roulant en WRC2 et en décrochant parallèlement le titre dans le championnat britannique.

"Je suis impatient de commencer au Monte-Carlo, et l'objectif pour 2024 sera d'abord d'obtenir de bons résultats et d'augmenter le rythme rallye après rallye, d'essayer de ne pas faire d'erreurs et d'acquérir toute l'expérience nécessaire", a-t-il rappelé récemment. "Nous roulerons contre des Champions du monde, ce sera donc un grand défi, mais j'ai vraiment hâte d'y être."

La catégorie WRC2 est justement celle avec laquelle renouera Pierre-Louis Loubet, qui fait le chemin inverse en 2024 après avoir laissé sa place à son compatriote. Le Corse s'est engagé jeudi avec Skoda pour mener cette campagne en mondial cette année.