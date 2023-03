M-Sport veut profiter du partenariat F1 entre Ford et Red Bull

Charger le lecteur audio

Si Ford a assuré que son arrivée en Formule 1, programmée en 2026 avec Red Bull, n'altérerait pas son engagement en WRC, M-Sport espère au contraire profiter de la dynamique insufflée par ce partenariat pour se renforcer. Ford, avec un statut semi-privé puisque cela se fait via la structure de Malcolm Wilson, est l'un des trois constructeurs aujourd'hui impliqués en Championnat du monde des Rallyes sous l'actuel cycle réglementaire, aux côtés de Hyundai et Toyota. L'équipe britannique bénéficie par ailleurs cette saison d'un sponsoring accru de la part de Red Bull, qui soutient également ses deux pilotes, Ott Tänak et Pierre-Louis Loubet. Directeur de l'équipe en WRC, Richard Millener veut y voir des perspectives d'avenir prometteuses.

"Ford arrive en F1, ce qui est fantastique, et c'est en 2026, donc dans un avenir encore assez lointain"­, explique-t-il à Motorsport.com. "J'espère que ça pourra renforcer notre partenariat. On a un partenariat avec Red Bull actuellement, et Ford a un partenariat plus important avec eux à venir en F1, donc espérons que ça continuera de nous aider à grandir."

"Pour ma part, je pense que c'est formidable pour Ford de s'engager dans la plus grande discipline automobile au monde. Le rallye propose un ensemble très différent de variables et d'indicateurs clés de performance pour la marque, il s'agit de faire courir des voitures de route dans des circonstances difficiles, et ça ne changera pas. La F1 ne va pas reproduire ce que l'on fait. Ce sont deux projets très différents. J'espère que notre relation se poursuivra dans les années à venir."

Richard Millener estime également que la collaboration future entre Ford et Red Bull pourrait rapprocher M-Sport de l'écurie de Formule 1 via des événements promotionnels liant les deux disciplines.

"Ce serait génial d'être impliqué avec l'écurie F1", plaide-t-il. "Par le passé, il y a eu des obstacles à cause des différentes marques concernées, mais ce serait génial de voir des crossovers intéressants se faire. L'an dernier, on a envoyé notre voiture aux célébrations Red Bull à Milton Keynes et, d'après les personnes que je connais qui y sont allées, les réactions étaient incroyablement positives sur le fait que Seb Loeb ait montré aux fans de F1 ce qui pouvait se faire en rallye."

"Je n'ai aucune idée de qui pilotera pour Red Bull en 2026, mais si Max [Verstappen] est toujours là, on sait que son père aime le rallye en ce moment. On a vu beaucoup de commentaires positifs formulés par des pilotes de F1 quant au rallye, donc ce serait fantastique de voir des pilotes de F1 s'y essayer."

Propos recueillis par Tom Howard