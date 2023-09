M-Sport annonce quatre Ford Puma au Rallye du Chili

Grégoire Munster, pilote WRC2 de M-Sport, était pressenti pour une participation au Rally1 cette saison. Le Belge, qui court sous licence luxembourgeoise, va donc prendre le volant au Chili de la Puma habituellement réservée à Jourdan Serderidis, ce dernier ayant aidé le jeune pilote de 24 ans à monter en puissance.

Avant de s'attaquer aux pistes chiliennes du 28 septembre au 1er octobre, Munster et son copilote Louis Louka poursuivront leur campagne en WRC2 au Rallye de l'Acropole, en Grèce, cette semaine.

"Après une courte pause estivale, il est temps de remettre nos casques pour le Rallye de l'Acropole en Grèce. Mais il est également temps de partager une incroyable nouvelle", a posté Munster sur Instagram. "Dans environ un mois, nous serons au départ du Rallye du Chili avec la Ford Puma Rally1 Hybrid. Grâce à Jourdan Serderidis et à M-Sport, mon plus beau rêve d'enfant va se réaliser. J'ai vraiment hâte de vivre cette expérience, mais concentrons-nous sur le défi de ce week-end."

La confirmation de la promotion de Munster au volant d'une voiture de Rally1 fait suite à l'annonce que le régional de l'étape, Alberto Heller, pilotera également une Puma lors de son épreuve à domicile. Âgé de 29 ans, il a remporté le championnat national du Chili l'an dernier au volant d'une Citroën C3 Rally2, mais il goûtera pour la première fois au Rally1 sur ses terres.

Grégoire Munster.

"Je pense que c'est le rêve de tous les pilotes de rallye d'avoir un jour la chance de piloter une voiture de classe mondiale", a déclaré Heller à WRC.com. "C'est une chance qu'il faut saisir, sous peine de ne plus pouvoir le faire ensuite."

"Mon objectif est d'essayer de m'amuser. Imaginez, les meilleurs pilotes sont dans cette catégorie avec les meilleures voitures. Ce serait stupide de ma part de venir et de penser que je peux faire un podium ou quelque chose comme ça. Je suis rationnel et je veux m'amuser, prendre du plaisir et donner le meilleur de moi-même."

Au Chili, M-Sport alignera quatre Puma pour la première fois en 2023, après avoir choisi de n'engager que deux voitures à temps plein cette saison, pour Ott Tänak et Pierre-Louis Loubet. L'équipe a engagé une troisième voiture pour Serderidis lors des épreuves du Monte-Carlo, du Mexique et du Kenya, et le fera à nouveau ce week-end en Grèce.