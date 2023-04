Marcus Grönholm bientôt au volant d'une Subaru WRC

Charger le lecteur audio

Le double Champion du monde Marcus Gronhölm va faire un retour remarqué cette année en s'engageant sur le Mythical Cars Rally. Cette toute nouvelle épreuve tiendra sa première édition dans le nord de l'Italie du 24 au 27 mai prochains, et est ouverte à toutes les voitures allant de la génération Groupe A de 1994 à celles de la précédente ère du WRC, achevée en 2021. Le parcours inaugural empruntera sept spéciales sur asphalte.

Marcus Grönholm sera au volant d'une Subaru Impreza spécification 2008 et retrouvera également son copilote Timo Rautiainen, aux côtés duquel il a décroché ses deux titres en WRC avec la Peugeot 206 en 2000 et 2002. À 55 ans, il s'agira de sa première apparition en compétition depuis sa participation au Rallye de Suède 2019 aux commandes d'une Toyota Yaris WRC.

"C'est vraiment chouette d'avoir reçu cette proposition d'Andrea [Adamo, conseiller de l'épreuve]", se réjouit Marcus Grönholm. "Ça fait un moment que je n'ai pas piloté, je ne me souviens pas de la dernière fois, je crois que c'était en Suède. La priorité pour moi est de prendre du plaisir, rien de plus. Je ne veux pas que les gens commencent à attendre un gros résultat ou une grosse attaque de ma part. Je ne reviens pas pour être Champion du monde et je ne piloterai pas comme un imbécile. Je me contenterai d'apprécier le pilotage et l'ambiance autour de cette épreuve."

"Je sais qu'il y aura beaucoup de fans dans la ville et sur les spéciales. J'essaierai de les distraire et de passer du bon temps avec eux. C'est l'essentiel pour moi. C'est peut-être un bon plan de me proposer de piloter la Subaru. J'ai une petite histoire avec cette voiture, mais pas tant que ça. Si je pilotais la 206 WRC, je serais peut-être tenté de penser que l'on est en 2002 et d'attaquer comme un fou."

Marcus Grönholm a en effet déjà couru avec l'Impreza 2008 sur quelques rallyes, notamment sur la manche portugaise du WRC en 2009. Cette voiture avait été développée à l'époque par Markko Martin et confiée en compétition à Petter Solberg et Chris Atkinson.

S'il ne pilote plus, Marcus Grönholm reste aujourd'hui très impliqué dans l'univers du rallye et joue notamment un rôle important dans l'accompagnement des carrières d'Emil Lindholm, sacré l'an passé en WRC2, et de Jari Huttunen. Il a également sous son aile son fils Niclas en Rallycross.

Marcus Gronhölm au volant de la Peugeot 206 en 2002.