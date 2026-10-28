WRC

Sesks reste évasif sur son avenir en WRC après sa victoire en ERC

Martins Sesks a conclu une saison 2026 difficile par une victoire lors de la finale du championnat d'Europe des rallyes.

Tom Howard

Publié: 28 oct. 2026, 13:30

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Martins Sesks reste évasif sur son avenir en championnat du monde des rallyes (WRC) après avoir signé une victoire encourageante pour la confiance lors de la finale du championnat d'Europe des rallyes (ERC).

Le pilote M-Sport-Ford en WRC a livré une prestation impressionnante sur les célèbres spéciales sur terre du Portugal pour remporter le Rallye 6 Cities North of Portugal, auquel il participait en renfort pour l'équipe Team MRF Tyres.

Sesks s'était construit une avance de 10"5 sur son équipier chez MRF et prétendant au titre WRC2 cette année, Roope Korhonen, avant les huit dernières spéciales du dimanche. Le Finlandais a toutefois enchaîné trois meilleurs temps consécutifs pour revenir sur le Letton.

À l'approche de la dernière spéciale de la boucle matinale, Sesks a été victime de la rupture d'une fixation supérieure de sa suspension, permettant à Korhonen de prendre les commandes avec 8"2 d'avance. Le rallye a ensuite de nouveau basculé en faveur de Sesks lorsque la Toyota GR Yaris Rally2 de Korhonen a perdu sa transmission sur deux roues. Le Letton a ainsi décroché la cinquième victoire de sa carrière en ERC avec une avance confortable de 1'02"9 sur Pablo Sarrazin, habitué du WRC2. Korhonen a quant à lui rallié l'arrivée au troisième rang, au ralenti.

Après une campagne WRC difficile de six rallyes avec M-Sport, marquée par une septième place comme meilleur résultat en Estonie, cette victoire a rappelé au paddock du championnat du monde tout le potentiel du pilote letton.

"Nous avons beaucoup travaillé pour en arriver là", a déclaré Sesks, qui a contribué au titre de MRF Tyres chez les équipes en ERC. "Bien sûr, la journée n'a été facile ni pour Roope ni pour moi : nous avons tous les deux rencontré des problèmes techniques. Au final, nous avons eu un peu plus de chance, mais le rythme affiché hier et aujourd'hui nous a obligés à attaquer très fort."

"C'est bon pour la confiance, et maintenant, il est temps de prendre un peu de repos."

Martins Sesks.

Photo de: ERC

Interrogé sur ses ambitions pour la saison prochaine, il a ajouté : "On verra."

Si Sesks n'a pas donné davantage de précisions sur son avenir au Portugal, il s'était montré relativement confiant quant à la possibilité de piloter "quelque chose" l'année prochaine, après la manche WRC de Sardaigne disputée plus tôt ce mois-ci.

"Je piloterai probablement quelque chose, avec quelqu'un, quelque part", avait déclaré Sesks. "Il s'agit simplement de voir ce qui est possible, quelles offres nous pouvons recevoir et quelles discussions nous pouvons avoir."

"Il y a quelques possibilités de faire quelque chose, mais tout dépend de ce que nous pouvons mettre en place et de l'ampleur du programme. Ces deux dernières années, c'était vraiment formidable de piloter dans la catégorie reine, mais si l'on ne peut pas le faire à temps plein, venir disputer un rallye pour ensuite être en difficulté est compliqué pour moi."

La deuxième campagne partielle de Sesks en Rally1 avec M-Sport a été marquée par les problèmes et la malchance. Des crevaisons en Suède, au Portugal, en Grèce et en Sardaigne l'ont empêché de récolter un nombre conséquent de points sur ces épreuves sur terre.

C'est en Finlande que Sesks a pu démontrer son potentiel, en occupant la cinquième place avant un accident coûteux survenu vers la fin de la spéciale 14, qui a mis fin à ses espoirs de décrocher un résultat de premier plan. Au terme de la saison, Sesks et son copilote Renārs Francis n'ont ainsi inscrit des points qu'à trois reprises, terminant à la 16e place du championnat.

L'un des principaux objectifs de Sesks pour 2027 est de trouver un accord lui permettant de bénéficier d'un programme plus régulier et de passer davantage de temps au volant.

"Je ne sais pas quel serait le nombre minimal de rallyes dans un programme. Peut-être pourrions-nous disputer une demi-saison, mais en enchaînant toutes les épreuves. Vous avez vu notre vitesse en Finlande, lorsque nous nous battions avec les voitures de tête. C'est là que nous avons commencé à trouver un bon rythme, puis j'ai passé deux mois sans rouler avant le rallye suivant", a ajouté Sesks.

"Je pense qu'après ces deux ans et demi, si les seules offres que nous pouvons obtenir sont des programmes à temps partiel, je vais probablement devoir faire autre chose."

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