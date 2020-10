Les équipes WRC veulent savoir si la saison 2020 se terminera à Monza

Suite au remaniement du calendrier 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, il ne reste plus que deux épreuves à disputer en WRC cette année, le Rallye de Sardaigne, dans quelques jours, et le Rallye d'Ypres, intégré au Championnat du monde pour la toute première fois. Des rumeurs venues d'Italie évoquent l'ajout d'un rendez-vous, le Monza Rally Show, traditionnellement dernière manche de la saison du championnat d'Italie, mais aucune annonce n'a été faite pour le moment.

Les équipes souhaitent que la FIA et le WRC prennent rapidement une décision au sujet de l'ajout de ce rallye, si possible avant de faire le déplacement vers la Sardaigne : "Nous avons besoin de savoir ce qu’il va se passer", a confié une source travaillant pour une équipe à DirtFish. "Nous avons besoin de le savoir avant l’avant-dernière manche, parce que l’ajout d’un rallye pourrait avoir des conséquences sur les stratégies des équipes."

Le Monza Rally Show, prévu du 3 au 6 décembre, permettrait au WRC d'étoffer son calendrier 2020, qui ne comprend qu'un total de sept dates pour le moment. Les manches en Argentine, au Portugal, au Kenya, en Finlande, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Grande-Bretagne et au Japon ont dû être annulées en raison de la pandémie de COVID-19 et seulement deux manches ont été ajoutées, en Estonie et en Belgique. La Sardaigne et la Turquie ont de leur côté changé de date.

Monza, surtout connu pour son Grand Prix de Formule 1, organise chaque année son rallye dans l'enceinte du circuit. Des spéciales pourraient être ajoutées hors du circuit, au nord de la Lombardie, afin de répondre aux besoins du WRC.

Le Monza Rally Show a gagné en notoriété grâce aux participations régulières de Valentino Rossi, vainqueur de l'épreuve à sept reprises. Sébastien Loeb, Dani Sordo et Robert Kubica ont eux aussi inscrit leur nom au palmarès de cette compétition. Monza n'est pas le seul circuit de F1 à accueillir des rallyes. Le Paul Ricard organise chaque année le Rallycircuit sur sa piste et le dernier vainqueur en date est un pilote de F1, Valtteri Bottas.