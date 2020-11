Franco Morbidelli va participer au Rallye de Monza WRC

Les organisateurs du WRC ont annoncé plus tôt cette année que la saison 2020, perturbée par la pandémie de COVID-19, s'achèverait du 3 au 6 décembre avec le Rallye de Monza. L'épreuve a notamment accueilli ces dernières années la légende du MotoGP Valentino Rossi, qui l'a remportée à sept reprises au total.

Cette année, celui qui le considère comme son mentor, Franco Morbidelli, va y participer dans la catégorie WRC3, au volant d'une Hyundai i20 R5. "Je suis électrisé par la chance de participer à une vraie manche du Championnat du monde des Rallyes", a-t-il déclaré. "Ce sera une chance incroyable d'être parmi les meilleurs pilotes du monde et de concourir dans un sport différent."

"Ce sera tout de même très amusant, je vais devoir apprendre rapidement beaucoup de détails et il ne sera pas facile de m'adapter à deux roues supplémentaires en si peu de temps. Quand Matteo Ballarin [le président WITHU, le sponsor de l'épreuve et de l'équipe de Morbidelli] m'a appelé, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Ce sont des opportunités qui ne se présentent que quelques fois au cours d'une vie. Je vais suivre un cours accéléré avec Umberto Scandola pour être le plus prêt possible lors du premier test."

Le responsable de Hyundai Rally Team Italia d'ajouter : "Le Rallye de Monza de l'ACI sera probablement le moment le plus suivi de toute la saison WRC et un moment historique pour cette discipline. Notre programme en WRC avec WITHU a souvent changé pour les raisons que nous connaissons tous, mais terminer la saison à Monza et également avec Franco Morbidelli va être extraordinaire."

"Nous travaillons dur pour permettre à Franco d'être en confiance dans ce qui sera son bureau pendant quatre jours. Son approche lors de Riders Meet Rally a été très analytique et précise. Ça va être un gros défi pour l'équipe entière, mais je suis assez certain que ça va également être amusant."

La troisième saison de Morbidelli en MotoGP est celle de la révélation, le pilote Petronas SRT ayant signé trois victoires – comme son équipier Fabio Quartararo – au guidon de la Yamaha 2019. L'Italien aborde la dernière manche de la saison 2020 à la seconde place du classement pilotes.

Valentino Rossi n'avait pas exclu de participer au Rallye de Monza au moment où il a été annoncé comme la finale du WRC, tout en indiquant à l'époque qu'il n'y avait pas de projet en place pour ce faire.

Voir aussi :