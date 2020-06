Motorsport UK "optimiste" quant à un Rallye de Grande-Bretagne 2021

Selon Motorsport.com, deux équipes souhaitent un calendrier 2021 plus court, avec seulement dix manches, alors que le promoteur du championnat souhaiterait en avoir 12. Le chiffre de 11 serait donc un bon compromis entre ces deux volontés. L'envie de réduire le calendrier vient de la crise du COVID-19, qui a fait diminuer drastiquement les chiffres de ventes de voitures. Les budgets pour développer les voitures hybrides de 2022 sont depuis gelés ou supprimés.

Le promoteur du WRC a également souffert financièrement de la suppression de plusieurs manches, la Finlande, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne quittant le calendrier 2020 en quelques jours. Neuf pays ayant des contrats pour organiser des manches WRC 2021 ont été annoncés vendredi lors du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Le Monte-Carlo, la Suède, le Portugal, l'Italie, le Kenya, la Finlande, l'Espagne, le Japon et l'Australie ont été annoncés, laissant planer le doute sur le Rallye de Grande-Bretagne. Les organisateurs du rallye ont un contrat avec le gouvernement gallois pour 2021, mais pas avec le promoteur du WRC. Le PDG de Motorsport UK s'attend toutefois à obtenir un deal avec le promoteur pour s'assurer de la présence d'une manche britannique dans le calendrier final.

"Nous nous attendions à l'issue du Conseil Mondial, et nous voyons cela comme un travail en cours", a expliqué Hugh Chambers. "Nous avons le soutien du gouvernement gallois pour ramener le WRC au Pays de Galles l'an prochain et évidemment, nous faisons tout ce que nous pouvons pour obtenir une place au calendrier 2021. Les discussions avec le promoteur du WRC ont été très positives et nous sommes optimistes quand au fait que le Royaume-Uni sera ajouté, mais notre inclusion dépendra sûrement du nombre total de manches sur lequel les équipes et le promoteur se mettront d'accord."

"Il est clair que neuf manches ont déjà des contrats, et il y a une pression de certains pour limiter la saison à dix manches. Toute la communauté du WRC apprécie la manche britannique du championnat, et elle est attractive de bien des manières. Mais comme nous l'avons vu cette année avec la pandémie mondiale et les conséquences économiques qui sont attendues, rien n'est certain. Dès les débuts du WRC, le Rallye de Grande-Bretagne a toujours été l'une des manches signature du calendrier. Nous faisons tous les efforts pour nous assurer le retour des meilleurs pilotes du monde en 2021, et encore plus en ayant été obligés d'annuler l'épreuve d'octobre."

L'inclusion du Royaume-Uni au calendrier 2021 est très importante pour Motorsport UK mais également pour l'économie du Pays de Galles. Une étude a en effet démontré que 100 000 personnes avaient visité le pays l'an dernier uniquement pour le rallye, soutenant l'économie locale à hauteur de 10 millions de livres sterling.