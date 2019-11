Neuville accueillerait volontiers Tänak chez Hyundai

La semaine dernière, Motorsport.com révélait qu'Ott Tänak avait accepté un accord inattendu pour quitter Toyota et rejoindre Hyundai en 2020, juste avant de remporter le titre mondial lors du Rallye de Catalogne. Il sera aligné aux côtés de Thierry Neuville, les deux pilotes étant engagés à temps plein, tandis que Sébastien Loeb et Dani Sordo se partageront de nouveau une troisième i20 Coupe WRC.

Neuville a refusé de confirmé la nouvelle concernant Tänak, qui devrait être annoncée de manière officielle plus tard dans la semaine, mais a déclaré qu'il ne pouvait voir que du positif dans n'importe quel contrat qui pourrait amener le nouveau Champion du monde chez Hyundai la saison prochaine.

"Je suis très ouvert", a-t-il assuré. "Comme je vous l'ai déjà dit, je préfère avoir Tänak dans une Hyundai que Tänak contre moi dans une Toyota. Et la Hyundai sera développée plus vite avec ses connaissances, c'est certain, donc recruter Tänak dans l'équipe montre la motivation de Hyundai pour les prochaines années, et son implication. C'est tout ce dont j'ai besoin pour gagner des rallyes, j'ai besoin de cette implication, j'ai besoin de bons équipiers, et nous aurons besoin de développement."

Le directeur de Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, a de nouveau refusé de confirmer que Tänak allait rejoindre son équipe, expliquant qu'il s'agissait encore de savoir "si ça allait arriver" plutôt que de savoir "quand". Et d'ajouter : "Je dois dire que si tout le monde croyait ce que vous écrivez, cela signifierait que Hyundai a gagné énormément en crédibilité, et ça me rend heureux."

La victoire de Neuville en Espagne la semaine dernière n'était pas suffisante pour le garder en lice pour le titre puisque Tänak a terminé deuxième de l'épreuve et remporté les cinq points de la victoire en Power Stage. Mais Hyundai a toujours un avantage de 18 points sur Toyota au championnat des constructeurs avant la dernière manche de la saison en Australie, le mois prochain.