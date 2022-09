ES1 - Neuville assure le spectacle dans le stade olympique d'Athènes !

Charger le lecteur audio

C'est dans le magnifique écrin du stade olympique d'Athènes que le Rallye de l'Acropole s'est ouvert ce jeudi soir, avec une Super Spéciale disputée sous forme de duels et sur des tracés en grande partie parallèles n'étant pas sans rappeler le format de la Race of Champions. Une première depuis l'édition 2006 de l'épreuve, et qui s'est déroulée comme il y a 16 ans devant une foule venue en nombre assister à ce show mémorable.

Niveau sportif, tous les regards se sont tournés vers les Hyundai, qui avaient tenu le haut du pavé plus tôt dans la journée à l'occasion du shakedown, trois i20 N figurant dans le top 4 avec le meilleur temps au bénéfice d'Ott Tänak devant Thierry Neuville. Sur un parcours très concis de 1,95 km – néanmoins suffisant pour partir à la faute et endommager sa monture comme l'a démontré à ses dépens Andreas Mikkelsen en WRC2 – les concurrents du WRC se sont donc affrontés deux par deux.

Pierre-Louis Loubet, qui fait son retour à la compétition ce week-end après avoir été absent lors du Rallye d'Ypres, a essuyé les plâtres dans la catégorie aux côtés du régional de l'étape, Jourdan Serderídis, battant le pilote privé pour 3"4. Confronté à Sébastien Loeb, qui participe ce week-end à sa quatrième pige de la saison pour M-Sport, Esapekka Lappi a lui aussi frôlé la correctionnelle quelques minutes plus tard en percutant le mur extérieur avec l'arrière gauche de sa Toyota, fort heureusement sans grande conséquence si ce n'est son duel perdu face au Français.

Révolte des pilotes du WRC2 !

Parmi les premiers à s'élancer, le pilote WRC2 Teemu Suninen a surpris tout son monde en caracolant en tête de la feuille des temps durant la majeure partie de la Super Spéciale, seulement battu d'un dixième de seconde à l'issue par Thierry Neuville ! Dani Sordo a quant à lui réalisé le troisième temps devant Ott Tänak, les Hyundai continuant leur démonstration de force ce jeudi.

La cinquième place est quant à elle revenue à un autre pilote WRC2, Emil Lindholm, qui a devancé un autre pilote de la catégorie, à savoir l'Indien Gaurav Gill. Viennent ensuite Loeb et Kalle Rovanperä, ce dernier qui dispose d'une nouvelle cartouche pour tenter de devenir dès ce week-end le plus jeune Champion du monde de l'Histoire de la discipline. Georg Linnamäe et Lappi s'emparent respectivement des neuvième et dixième places alors que Breen, Loubet, Elfyn Evans mais aussi Gus Greensmith et Takamoto Katsuta ont fini en dehors du top 10.

Six spéciales sont au programme demain pour un total de 108,31 km de parcours chronométrés. Les hostilités débuteront dès 06h53 heure française avec Loutraki 1.

