Neuville à l'attaque, bagarre au sommet sur le Monte-Carlo !

Sur les coups de 8 heures du matin, la plus longue journée du week-end a débuté sur le Rallye Monte-Carlo, à Esparron. La première spéciale de la boucle matinale recelait de plusieurs pièges avec des zones de givre qui ont complexifié le travail des ouvreurs. Un parcours qu'ont bien failli ne même pas affronter Takamoto Katsuta et Ott Tänak, en proie à des problèmes de démarrage au parc d'assistance avant que tout rentre dans l'ordre.

Dès les premiers kilomètres, Andreas Mikkelsen s'est fait piéger en perdant le contrôle dans une corde mais le pilote Hyundai a pu rapidement repartir. Cette ES9 restera surtout comme celle où Thierry Neuville a frappé très fort en signant le scratch avec 9"6 d'avance sur Elfyn Evans. Sébastien Ogier, lui, a lâché 18"1 en se montrant trop sur la réserve. "Mes infos étaient probablement trop prudentes", a-t-il indiqué.

Logiquement piqué au vif, le recordman de l'épreuve a réagi dès l'ES10, où les conditions étaient bien meilleures et offraient une excellente adhérence aux machines du Rally1. Auteur du scratch, Sébastien Ogier a ainsi repris 2"1 à Thierry Neuville, qui s'est quant à lui emparé des commandes du rallye au détriment d'un Elfyn Evans victime sur sa Toyota de "petits problèmes" qu'il n'a toutefois pas voulu détailler.

Sébastien Ogier a laché du temps dans la première spéciale du jour.

C'est avec les trois premiers regroupés en 5 secondes qu'a été lancée l'ES11, nouvelle dans ce sens et surtout la plus longue de cette boucle qui sera à nouveau parcourue dans l'après-midi. Thierry Neuville a remis les bouchées doubles et signé un chrono identique à celui fixé avant lui par Ott Tänak. Sébastien Ogier s'est fait une belle chaleur et a finalement concédé 2"6 à l'arrivée. Elfyn Evans s'est accroché et a bouclé cette spéciale à 4"2, avant d'indiquer qu'il souffrait en fait d'un problème de système hybride.

Au classement général samedi midi, Thierry Neuville est désormais en tête mais la lutte pour la victoire finale est particulièrement serrée. Le Belge possède 5"1 d'avance sur Elfyn Evans et 7"7 sur Sébastien Ogier.

Esseulés l'un et l'autre à la quatrième et à la cinquième place du général, Ott Tänak et Adrien Fourmaux n'ont logiquement pas pris de risques inutiles. "Je suis les consignes de l'équipe et je franchis les spéciales une à une, je ne veux pas commettre d'erreur", a confirmé le Français. Quant à Takamoto Katsuta, dans un bon rythme, il poursuit sa remontée et a réintégré le top 10 après avoir perdu cinq minutes vendredi.

Scratchs du samedi matin

ES9 Esparron / Oze 1 18,79 km Thierry Neuville ES10 Les Nonières / Chichilianne 1 20,04 km Sébastien Ogier ES11 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1 21,37 km Ott Tänak

Classement après l'ES11