Neuville : "On a aucun indice de ce qui nous attend" au Japon

Le Rallye du Japon va marquer ce week-end le terme d'une saison qui n'aura pas été de tout repos pour Hyundai. La marque sud-coréenne sera en effet passée par toutes les émotions en 2022, en commençant par le désarroi lié à une machine peu fiable et peu compétitive en début d'exercice, avant de progressivement monter en puissance pour finalement signer quatre succès.

Ainsi, le retard de développement de la i20 N en début de campagne, causé en grande partie par une implication tardive dans la nouvelle réglementation technique, a longtemps porté préjudice aux performances de l'équipe asiatique. Malgré cela, la Hyundai a fini par se montrer rapide sur toutes les surfaces, y compris l'asphalte.

Cela tombe bien, le Rallye du Japon propose pour son grand retour au calendrier WRC cette année un parcours exclusivement disputé sur ce revêtement. "Un nouveau pays, un nouveau rallye, une nouvelle aventure", énumère ainsi Thierry Neuville à l'heure d'aborder la dernière manche de la saison 2022. "Hormis le fait de savoir que les spéciales vont se dérouler sur asphalte, on a aucun indice de ce qui nous attend."

L'ensemble du plateau va en effet découvrir une toute nouvelle épreuve, alors que le Japon n'a plus figuré au calendrier depuis 2010. De quoi rendre de facto sa préparation plus délicate qu'à l'accoutumée selon le pilote belge, qui ne démord pas de son optimisme cependant. "La plupart du temps, je réussis à tirer mon épingle du jeu lorsque je suis confronté à une nouvelle épreuve", assure ainsi celui qui peut encore ravir, tout du moins mathématiquement, la deuxième place du championnat à son coéquipier en partance, Ott Tänak.

Mais il faudra pour cela viser impérativement la victoire au pays du soleil levant, car 21 points séparent encore les deux hommes au classement. "On veut toujours finir à la position la plus élevée à la fin de la saison car cela permet ensuite d'aborder la trêve hivernale avec le sentiment du devoir accompli", assure Neuville. "Et c'est une source de motivation pour l'an prochain. L'objectif sera donc de donner le meilleur de nous-mêmes, de tirer le maximum de la voiture, et on verra ensuite où tout cela nous emmène."

Neuville a fini deuxième en Espagne, reprenant des points à Tänak au championnat.

"Montrer la voie" pour 2023

Un objectif partagé par le patron de l'équipe, Julien Moncet, qui souhaite clôturer la saison avec panache et une cinquième victoire, même si la tâche sera des plus ardues sur les terres de Toyota. "Notre objectif est que nos équipages tirent une nouvelle fois le maximum de la voiture au Japon, ce afin de terminer l'année en beauté", lance celui qui aura au final assuré l'intérim d'Andrea Adamo sur l'intégralité de la saison. "Un cinquième succès serait ainsi une excellente façon de conclure 2022, et montrerait la voie pour 2023."

Avec l'objectif cette fois-ci de tenir la dragée haute à Toyota dès le début de la prochaine campagne, pour représenter enfin un candidat solide aux titres.