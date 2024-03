Neuville : "Je n'ai jamais dit que je voulais prendre ma retraite"

Après des propos qui ont pu interroger dans la semaine sur son avenir au-delà de la saison en cours, Thierry Neuville s'est exprimé auprès de Motorsport.com pour clarifier les choses. Le Belge, dans sa dernière année de contrat avec Hyundai, a clairement indiqué que le seul scénario qui pourrait l'amener à envisager la retraite serait celui d'un retrait de la marque sud-coréenne du WRC en fin de saison.

"Je n'ai jamais dit que je voulais prendre ma retraite, mais je pense que si un constructeur se retire, je prendrai probablement ma retraite, c'est ce que j'ai dit", a déclaré Neuville. "Les médias ont tourné la chose dans ce sens. C'est sûr que si Hyundai décidait de se retirer, je serais probablement à la retraite, mais pas seulement moi."

Interrogé sur des commentaires faits l'année dernière sur le fait de rester encore dans le championnat deux années supplémentaires, il a répondu : "Oui, bien sûr [j'aimerais bien]. Je n'ai jamais dit que je voulais prendre ma retraite, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai dit que si Hyundai se retirait, je pourrais prendre ma retraite l'année prochaine, par exemple, et c'est la vérité. Si Hyundai continue, et qu'ils veulent toujours de moi, alors j'aimerais continuer, bien sûr."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo de: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Les déclarations de Neuville interviennent dans le contexte de la présentation par la FIA du plan de route envisagé pour l'avenir du WRC. Si le Belge est favorable aux propositions concernant le format des épreuves ou la promotion du championnat, il s'oppose fermement à l'idée de modifier les règles techniques du Rally1 pour 2025.

La fédération entend retirer l'hybride des Rally1 actuelles et réduire les performances des voitures via des modifications aérodynamiques et sur le restricteur d'air, afin de les rapprocher des Rally2. Les détails exacts de la façon dont ces propositions vont être implémentées restent à confirmer.

Pour la suite, la FIA souhaite la mise en place d'une nouvelle réglementation Rally1 en 2026 s'appuyant sur les voitures actuelles. Elles devraient être dotées d'un châssis plus grand, produire 330 chevaux et être vendues au prix maximum de 400 000 euros.

"Pour être honnête, j'ai été un peu surpris, comme beaucoup d'autres, c'est certain", a ajouté Neuville. "Je préférerais quelque chose de stable jusqu'à la fin de l'année 2026, et utiliser cette période pour planifier quelque chose de bien pour l'avenir du WRC, peu importe ce que ce sera, je n'en sais rien."

"La question est simple : qui va rejoindre le championnat en 2025 et 2026 avec les règlements que nous avons actuellement dans une période de transition où ils changent pratiquement tous les ans ? Je n'en sais rien. La raison pour laquelle je pose cette question est que si nous changeons le règlement [pour 2025], cela entraînera des coûts supplémentaires pour les constructeurs actuels qui dépensent des millions et des millions depuis plus de dix ans."

"Ils doivent maintenant modifier la voiture et, d'accord, il y a le retrait de l'hybride, mais quel est le coût de l'hybride quand vous avez un budget de quasiment des centaines de millions d'euros ? En retirant une quinzaine de kits hybrides, ce qui représente environ deux millions d'euros par an, où est la différence ?"

"Alors pourquoi ne pas garder quelque chose de stable jusqu'à [la fin] 2026 et utiliser cette période pour développer quelque chose pour 2027 ? Appelez tous les constructeurs, réunissez-les autour d'une table et demandez-leur : 'Qui est intéressé par une participation au WRC ?'"

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Photo de: McKlein / Motorsport Images

"Sur 20, vous n'en garderez peut-être que sept, et les sept qui restent, vous leur demandez ce dont ils ont besoin. La conversation peut alors porter sur les budgets, le nombre de personnes, la technologie, le type de voitures que l'on veut promouvoir. C'est la question qui se pose et c'est à partir de là que l'on commence à trouver un règlement sensé qui fonctionne pour tout le monde."

"La création d'un groupe de promotion au sein de la FIA, les changements apportés aux formats des épreuves, le retour des assistances à distance pour être plus proche du public et la réduction des coûts d'accueil sont des points intéressants parce que ce sont des changements qui ont du sens. Si la promotion est excellente et que le retour sur investissement l'est aussi, personne ne se souciera du coût d'une voiture de WRC."

Neuville affirme que le groupe de travail de la FIA ne lui a pas demandé, ni à ses collègues pilotes, son avis sur sa vision du futur. "Je trouve un peu dommage que les décisions soient allées à l'encontre de ce que les équipes avaient demandé, et que les équipes n'aient pas vraiment été prises en compte dans la décision, et les pilotes non plus."

"Par rapport à tous les retours que nous avons faits, très peu ont été entendus. Je n'ai jamais eu le moindre contact avec le nouveau groupe de travail de la FIA. Je ne suis pas un constructeur, mais je suis le pilote qui mène le championnat et je suis là depuis de nombreuses années, alors peut-être que je peux aussi donner mon avis sur ce qui a changé au fil des ans et sur les changements qui ont eu un impact plus négatif au fil des ans."

Propos recueillis par Tom Howard