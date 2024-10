Neuville confiant avec "une avance confortable" avant la finale

Solide leader du championnat avant le Rallye d'Europe centrale, avant-dernière étape de la saison du WRC, Thierry Neuville avait la possibilité de se mettre définitivement à l'abri à l'issue de ce week-end, et de s'adjuger son premier titre mondial avant la manche finale qui aura lieu dans un mois au Japon.

Fort d'une avance de 29 points sur son équipier Ott Tänak, et de 41 unités sur Sébastien Ogier (Toyota), le pilote belge, copiloté par son compatriote Martijn Wydaeghe, s'est emparé de la première place du classement en fin de première journée, le vendredi, devant Ogier. Mais, alors que les deux hommes se livraient une lutte acharnée, à laquelle se mêlait également Ott Tänak, Neuville a commis une double erreur le samedi dans l'ES11, ce qui lui a fait perdre une trentaine de secondes et ses espoirs de remporter l'épreuve.

Relégué à la quatrième place, le leader du championnat a tout de même sauvé les meubles lorsqu'il a hérité de la troisième place finale dans l'avant-dernière spéciale avec l'abandon sur sortie de route de Sébastien Ogier, jusqu'alors deuxième à 1,5 seconde de Tänak.

Neuville, qui a terminé derrière l'autre Toyota de Elfyn Evans, devra ainsi patienter pour être couronné : en remportant l'épreuve, Tänak a préservé une chance mathématique de le coiffer sur le fil au Japon, fin novembre, l'Estonien étant désormais le seul pilote à pouvoir l'empêcher d'être sacré cette saison.

Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe devront patienter avant d'être titrés cette saison. Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

"Dans l'ensemble, ce fut un bon week-end", a relativisé Neuville à l'issue de l'épreuve. "Nous sommes évidemment venus ici avec l'espoir de remporter les titres pilotes et copilotes, et de nombreux supporters sont venus au bord de la route pour vivre un moment incroyable avec nous, mais malheureusement cela n'a pas été le cas. Néanmoins, ce fut une bonne opération pour l'équipe, et nous n'avons perdu que deux points par rapport à Toyota."

De fait, en plaçant deux i20N sur le podium, Hyundai a effectué une belle opération dans le cadre du championnat constructeurs. L'équipe coréenne compte désormais 15 points d'avance sur sa rivale japonaise, qui a néanmoins pu compter sur la deuxième place d'Evans et la quatrième de Takamoto Katsuta pour limiter les dégâts à l'issue de ce Rallye d'Europe centrale.

Quant à Thierry Neuville, avec 25 points d'avance sur Ott Tänak, il peut voir venir le titre, à condition de ne pas connaître de mésaventures en terres nipponnes, sur les terres de Toyota. "Aller au Rallye du Japon avec 225 points est une avance confortable", continue ce dernier. "Mais nous avons encore besoin d'un rallye sans problème et d'une voiture fiable, en particulier dimanche, pour passer et, je l'espère, obtenir des titres bien mérités."

Cyril Abiteboul a la satisfaction d'avoir l'assurance que le titre pilotes ira à l'un de ses hommes. Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

Le titre pilotes assuré à Hyundai

Pour Cyril Abiteboul, président de Hyundai Motorsport et directeur de l'équipe, un premier objectif est atteint avec l'assurance que le titre pilotes ira à l'un de ses hommes. Reste désormais à conclure en beauté avec le trophée des constructeurs.

"Les nerfs étaient à fleur de peau avant de venir ici", commente le dirigeant français. "Le fait d'être en tête des deux championnats signifie également qu'il était possible de perdre beaucoup. Nous avons fait de notre mieux pour équilibrer les attentes et les priorités entre les équipages et la bataille du championnat, mais il s'annonçait très difficile de gérer les choses correctement."

"Avec l'excellent résultat d'équipe d'aujourd'hui, nous savons qu'un équipage de Hyundai Motorsport remportera les titres pilotes et copilotes du WRC 2024. C'était notre objectif premier depuis le début de la saison, nous sommes donc naturellement ravis de le célébrer ensemble au Japon. Nous soutiendrons pleinement Thierry et Ott lors de la dernière manche de la saison, mais nous voulons nous assurer de terminer en force en tant qu'équipe."

"La lutte pour le titre des constructeurs est encore très serrée et nous devons donc, en tant qu'équipe, être à la hauteur au Japon pour donner le plus de fil à retordre possible à Toyota dans son jardin !", conclut Abiteboul.