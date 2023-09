Neuville considère que son abandon met fin à ses espoirs de titre

À son arrivée en Grèce, Thierry Neuville comptait 36 points de retard sur Kalle Rovanperä, champion en titre et à nouveau aux commandes du championnat cette saison. Le Belge se trouvait en bonne position pour réduire cet écart, lui qui avait entamé l'étape de samedi avec 25"5 d'avance sur le pilote Toyota, alors troisième.

Entre eux se trouvait Sébastien Ogier, que le leader de l'équipe Hyundai affrontait depuis le début de ce Rallye de l'Acropole. Après la boucle matinale, son avance sur le Français était passée à 10"9, Rovanperä se trouvant à 23"7, et Neuville semblait plus que jamais contrôler la course. Mais dès la première spéciale de l'après-midi, ses espoirs se victoire se sont envolés : un choc dans un trou au sol a entraîné des dégâts de suspension sur sa Hyundai i20 N et l'a obligé à se garer au bord de la route. Impossible d'aller plus loin.

Deux spéciales plus tard, c'est Ogier qui perdait les commandes du rallye, faisant de Rovanperä le nouveau leader, avec plus de deux minutes de marge avant la dernière étape. Pour Neuville, ces 25 points perdus et la tournure prise par la course signifient que ses espoirs de remporter le titre se sont désormais envolés.

"Oui, c'est certain", a assuré le pilote belge à Motorsport.com lorsque nous lui avons demandé si ses chances étaient terminées. "Les chances n'étaient pas très grandes, mais avec le résultat que nous aurions obtenu ici, si nous avions terminé comme ça, nous les aurions augmenté un peu plus. Mais c'est comme ça."

"J'avais le sentiment que [la victoire] était possible, mais de toute évidence la chance n'était pas avec nous ce week-end. Nous allons essayer d'oublier ça et regarder devant nous. Je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose a cassé. Nous allons attaquer autant que possible dans la Power Stage, mais je pense que ce sera pour le plaisir plus que pour autre chose."

Cyril Abiteboul, team principal du Hyundai World Rally Team

Un an après le podium entièrement occupé par Hyundai en Grèce, Cyril Abiteboul a admis que l'abandon de Thierry Neuville était "douloureux". Le patron de l'équipe ne savait pas encore samedi soir ce qui avait exactement cassé sur la voiture du Belge.

"Il y a eu des moments dans la saison où nous avons été compétitifs simplement parce que nos adversaires étaient faibles ou rencontraient une situation difficile, mais cette fois, je pense qu'une victoire franche était possible pour nous et était en vue", a déclaré Cyril Abiteboul à Motorsport.com.

"C'est un mélange entre les caractéristiques de la voiture et les compétences de l'équipe, ainsi que tout le travail que nous avons investi dans la préparation. Nous savions aussi que c'est un rallye sur lequel nous pouvions être forts. C'est d'autant plus douloureux quand quelque chose comme ça arrive. Ce n'est pas dû à un manque de préparation, d'informations ou de connaissances. Nous les avons, et ils ont tout cela. Le sort en a décidé autrement."

"Nous ne savons pas encore exactement quelle pièce a cédé et quelle a été la cause profonde de la casse. Nous devons être capables de supporter ces choses-là [les bosses en rallye], mais il faut que nous voyions la voiture avant de tirer des conclusions."