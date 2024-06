Thierry Neuville dans l'attente concernant son futur

Thierry Neuville, le leader actuel du WRC est dans la dernière année de son contrat avec la marque coréenne, dont il défend les couleurs depuis 2014.

Neuville a déjà fait part de son désir de continuer à courir dans la catégorie reine du WRC, mais le pilote belge avait confié plus tôt cette année que son avenir dans la catégorie était menacé par l'incertitude concernant la réglementation technique du WRC pour l'année prochaine, qui a suscité des doutes quant à la participation de Hyundai au championnat.

Depuis ces commentaires, la FIA a fait volte-face au sujet des réformes techniques au début du mois, à la demande des constructeurs demandant une stabilité des règlements. Neuville affirme que son avenir n'est toutefois pas assuré, car le quintuple vice-Champion du monde attend maintenant la confirmation finale de l'utilisation des jokers de développement par Hyundai.

L'équipe espère en effet utiliser l'équivalent de deux saisons de jokers pour améliorer sa i20 N après avoir été forcée d'annuler le développement d'une nouvelle voiture en raison de l'incertitude au niveau de la réglementation technique provoquée par les réformes annoncées de la FIA en février dernier.

"Je n'ai encore aucune confirmation, mais je savais que la décision du Conseil mondial du sport automobile et l'application des jokers actuels et futurs étaient très importantes, et je sais que tout s'est bien passé", a déclaré Neuville à Motorsport.com lorsqu'on l'a interrogé sur son avenir chez Hyundai.

"Je pense que tout se passe bien, mais je n'ai pas de confirmation, alors on verra bien. Si j'obtiens une confirmation, les négociations commenceront très bientôt."

Neuville est toutefois soulagé que le Conseil Mondial du Sport Automobile ait décidé de respecter la demande des constructeurs de conserver les règlements techniques actuels des Rally1 et Rally2 jusqu'à la fin de l'année 2026.

Thierry Neuville a besoin d'éléments pour discuter de son avenir en WRC avec Hyundai Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

Cette décision, associée à la feuille de route du promoteur du WRC visant à améliorer la promotion du championnat, a donné à Neuville des raisons de croire que le championnat peut gagner en popularité.

"Pour moi, c'est un grand soulagement. Je pense que les quatre constructeurs impliqués sont également soulagés car ils ont tous demandé à ce que les règles ne changent pas", a-t-il ajouté. "Je pense que c'est important. Il était plus nécessaire de sécuriser la présence des constructeurs actuels pour les deux saisons à venir que de changer les règles sans confirmation de l'arrivée d'un nouveau constructeur."

"Je pense que la FIA a compris qu'il était important de sécuriser la présence des constructeurs actuels et de ne pas se contenter de considérer les règlements, mais de présenter une feuille de route pour la promotion et l'évolution de la promotion du championnat."

"Je suis heureux et il y a encore des choses à travailler, c'est certain. Mais avec Julien Ingrassia [ancien copilote de Sébastien Ogier] impliqué dans la promotion [du championnat] pour faire le lien entre les pilotes et le promoteur, et pour avoir son point de vue sur les choses, et Scott Martin [le copilote d'Elfyn Evans] représentant les pilotes dans la Commission WRC, je pense qu'ensemble nous serons en mesure de l'amener [le WRC] à un autre niveau."