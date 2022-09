Dix ans après, Neuville retrouve son rallye favori en Nouvelle-Zélande

Charger le lecteur audio

Près de trois semaines après avoir renoué avec la victoire lors du Rallye de l'Acropole, c'est un Thierry Neuville ragaillardi qui va aborder la 11e manche de la campagne 2022, en Nouvelle-Zélande. Et même s'il ne peut plus vraiment viser le titre cette saison (même si avec 76 points de retard sur Kalle Rovanperä, cela reste mathématiquement possible), le pilote belge aura à cœur de confirmer son retour au premier plan aux antipodes.

D'autant plus sur une épreuve qu'il apprécie depuis tout jeune, et où il fera partie des rares à avoir déjà roulé par le passé. Le pilote Hyundai y avait en effet empoché la cinquième place en 2012. "Le Rallye de Nouvelle-Zélande est une manche où j'ai toujours rêvé d'aller quand j'étais enfant et que je regardais Colin McRae et Carlos Sainz à la télé", se souvient Neuville. "Pour moi cela a toujours été le rallye avec les plus beaux paysages en WRC."

"Je suis chanceux d'avoir déjà couru ici en 2012, et cela avait été une manche incroyable, avec des spéciales très intéressantes où l'on peut prendre beaucoup de plaisir. Les routes sont assez meubles lors du premier passage, mais lors du second elles fournissent plus d'adhérence, et on doit donc avoir une voiture très précise et stable. Il est difficile de se préparer pour une manche comme celle-là, mais nous allons faire de notre mieux pour tirer notre épingle du jeu."

Du côté de l'équipe Hyundai, c'est aussi avec un certain optimisme qu'on se dirige vers le pays au long nuage blanc. Il faut dire qu'il y a de quoi : la marque sud-coréenne sort en effet du premier quadruplé de son Histoire en WRC, en Grèce. Un résultat d'ensemble obtenu après un dur labeur, et après avoir mangé plus que sa ration de pain noir depuis le début de saison.

Et ce ne sont pas les pistes néo-zélandaises, très roulantes et proposant de nombreux dévers, et que la marque sud-coréenne découvrira pourtant le week-end prochain, qui vont atténuer son enthousiasme. "En dépit du fait que nous n'avons jamais couru en Nouvelle-Zélande par le passé, c'est avec confiance que nous allons prendre la direction de cette manche, dans la foulée de notre premier triplé en WRC", se réjouit ainsi le patron des troupes d'Azelnau, Julien Moncet. "Ce résultat a démontré tout ce dont est capable la Hyundai i20 N Rally1, et a représenté une récompense méritée pour tout le travail abattu et toute l'implication dont a fait preuve l'équipe."

Neuville a renoué avec la victoire en Grèce, emmenant le premier triplé de Hyundai en WRC.

La Hyundai i20 N très à l'aise sur la terre

L'optimisme de Hyundai peut se comprendre : sur ses quatre victoires cette saison, trois ont été obtenues sur terre. Le constructeur asiatique espère donc bien enchaîner sur ce qui serait une quatrième victoire de rang après les succès d'Ott Tänak au Rallye de Finlande ainsi qu'au Rallye d'Ypres, et bien entendu le triomphe de Neuville au Rallye de l'Acropole.

"Le Rallye de Nouvelle-Zélande est un autre rallye terre, une surface sur laquelle nous avons remporté trois de nos quatre succès cette année", souligne Moncet. "Ce sera difficile compte tenu du niveau très relevé de la concurrence, et cette manche devrait lisser les performances alors que la fiabilité sera la clé. Confirmer notre bonne forme et nous battre pour la victoire, c'est ce que nous espérons."

Bousculer de nouveau Toyota aussi, très certainement, alors que Hyundai a pris depuis cet été l'ascendant sur son adversaire japonais. Revenue à 63 unités au classement des constructeurs, la marque sud-coréenne tentera une nouvelle fois de lui reprendre des points, et de maintenir ainsi ses chances dans la course au titre.