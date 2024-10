Double faute pour Neuville, Ogier prend les commandes !

Exit la République tchèque, la deuxième journée complète du Rallye d'Europe centrale emmène les concurrents du WRC à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Tôt ce samedi matin, c'est le brouillard qui les a accueillis, sans jamais vraiment se lever tout au long de la matinée. Les conditions étaient ainsi particulièrement délicates, avec un sol humide et des zones parfois très glissantes, surtout dans les deux premières spéciales.

Reparti après sa grosse sortie de route de la veille, Andreas Mikkelsen a ouvert la route et s'est fait une nouvelle petite frayeur, sans conséquences cette fois. Cette première spéciale du jour a vu Ott Tänak attaquer le plus fort, permettant à l'Estonien de reprendre du temps à Sébastien Ogier et Thierry Neuville, visuellement un peu plus prudents. C'était sans savoir encore que l'ES10, un peu plus longue, allait réserver le terrain probablement le plus délicat de cette journée.

Et cette fois, Ott Tänak a lâché du temps, concédant 7 secondes de manière presque inattendue alors que, parallèlement, Elfyn Evans est revenu dans le match en signant son second scratch du week-end. Le Britannique a ainsi opéré la jonction avec le trio de tête au classement général, où Sébastien Ogier a repris la deuxième position tout en revenant à 2"2 d'un Thierry Neuville un peu plus sur des œufs.

En difficulté la veille, Adrien Fourmaux n'a pas retrouvé le feeling espéré au volant d'une Ford Puma en grande délicatesse chez M-Sport, et le Français a commis une petite erreur avant de repartir dans l'ES9, puis a endommagé une roue dans l'ES10, lui faisant perdre plus de cinq minutes. Il ne s'est ensuite pas présenté au départ de la 11e spéciale.

Cette dernière de la boucle était à la fois la plus courte et la plus praticable, avec une route nettement plus adhérente et plus sèche. Ce qui n'a pas empêché Takamoto Katsuta de rater un virage et de s'offrir une longue excursion dans l'herbe avant de reprendre son chemin.

Neuville craque par deux fois

Neuville est parti à la faute à deux reprises. Photo de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Si l'on pouvait imaginer Thierry Neuville être tenté de prendre moins de risques, le leader du championnat n'a absolument pas opté pour cette stratégie. Parti sur un gros rythme, le Belge a été rappelé à l'ordre à mi-spéciale quand il a manqué l'entrée d'un virage à gauche.

Quitte pour un simple tête-à-queue, le pilote Hyundai est reparti mais ce rappel à l'ordre ne l'a visiblement pas assez refroidi puisque quelques instants plus tard il a commis une seconde erreur. En repartant, il est resté coincé quelques instants dans un fossé avant de parvenir à s'en extraire. "Mes notes étaient trop optimistes", a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, Sébastien Ogier s'est emparé du meilleur temps. Et le pilote tricolore n'en demandait sans doute pas tant car son rival pour le titre a finalement atteint l'arrivée avec un retard chiffré à 35"8 secondes, retournant complètement le classement général. "Une bonne nouvelle pour nous", a-t-il lâché.

À la mi-journée, l'octuple champion du monde occupe désormais la tête de l'épreuve avec 4"6 d'avance sur Ott Tänak et 8"3 sur Elfyn Evans. Thierry Neuville se retrouve relégué au quatrième rang, à désormais 33"6 du nouveau leader.

Scratchs du samedi matin

ES9 20,05 km Granit und Wald 1 O. Tänak ES10 24,33 km Beyond Borders 1 E. Evans ES11 17,35 km Schärdinger Innviertel 1 S. Ogier

Rallye d'Europe centrale - Classement après l'ES11