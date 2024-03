Neuville espère que Hyundai a résolu ses problèmes de fiabilité au Kenya

Le Safari Rally, qui accueille la troisième manche de la saison 2024 du WRC, est réputé pour mettre la mécanique à rude épreuve en raison de son mélange unique de terrains accidentés et de conditions météorologiques changeantes. Et ces dernières années, il s'est avéré être une épreuve difficile pour Hyundai.

Depuis le retour du Safari Rally au calendrier WRC, en 2021, l'équipe n'est montée qu'une seule fois sur le podium, avec la troisième place d'Ott Tänak il y a trois ans. Lors des deux dernières éditions, Toyota a réalisé un quadruplé tandis que Hyundai a dû faire face à des problèmes mécaniques.

En 2023, Thierry Neuville a souffert d'un bris de suspension, qui a mis fin à ses espoirs de victoire. Le Belge a terminé huitième sur la route avant que les officiels n'excluent l'équipe de l'épreuve suite au non respect des règles de reconnaissance. Son coéquipier Esapekka Lappi était en lice pour le podium, mais des problèmes sur son arbre de transmission ont mis un terme à son épreuve, tandis que Dani Sordo a terminé à une lointaine cinquième place.

Hyundai a depuis résolu ses problèmes de fiabilité en procédant à une série d'améliorations durant l'intersaison et a pris un bon départ en remportant les deux premières épreuves de 2024, au Monte-Carlo et en Suède.

"Je le pense", répond Neuville lorsque Motorsport.com lui demande si la fiabilité n'est plus un problème chez Hyundai. "Je pense que nous nous sommes constamment améliorés mais le Kenya a été une épreuve difficile pour nous et pour Hyundai ces dernières années, alors nous devrions être suffisamment fiables pour la quatrième fois où nous y allons, je l'espère."

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

"[Les essais en Espagne] se sont bien déroulés. Ce n'était pas la meilleure surface ni les meilleures conditions mais au moins, nous avons fait rouler la voiture en altitude, donc c'était intéressant de travailler aussi sur ces paramètres de la voiture."

Cette année, le Safari Rally retrouve sa date traditionnelle dans le calendrier. En conséquence, le rallye aura lieu pendant la saison des pluies au Kenya, ce qui augmentera la probabilité d'un temps changeant. Pour aider à lutter contre la possibilité de fortes pluies, les voitures de Rally1 pourront être équipées de snorkels suite à un changement de réglementation.

Interrogé sur la possibilité de conditions météorologiques extrêmes, Neuville commente : "Nous nous attendons à ce qu'il fasse chaud mais qu'il y ait de la pluie. Cela pourrait être moins difficile mais cela pourrait être davantage une loterie à cause de la météo. S'il y a beaucoup de pluie, c'est sûr que [les snorkels seront indispensables]."

Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai, ajoute : "Le Safari Rally du Kenya est une épreuve historiquement difficile pour nous. Les conditions uniques augmentent le risque pour les voitures de succomber aux problèmes techniques causés par l'environnement, ce qui signifie que nous devons nous concentrer sur la robustesse et la fiabilité avant tout."

"Nous avons fait un bon début de saison et nous devons donc aller au Kenya en ayant confiance en nous. Il s'agit de la première épreuve sur terre de la saison 2024, ce qui en fait en quelque sorte un terrain d'essai pour la version 2024 de notre voiture. Nos performances de l'année dernière étaient prometteuses, nous espérons donc aller plus loin et quitter le Kenya avec un podium au minimum."