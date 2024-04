Neuville et Evans à la faute, Ogier prend la tête !

Très intense depuis le début du week-end, le duel entre Thierry Neuville et Elfyn Evans a repris ce dimanche, avec des enjeux supplémentaires, puisque le plus rapide sur l'ensemble de la journée inscrira sept points et que la Power Stage en rapportera cinq... mais les deux premiers du championnat ont commis de grosses erreurs.

Neuville a entamé la journée avec 4"9 d'avance sur Evans, une avance réduite à 2"6 lors du premier chrono du jour. Le pilote Toyota avait des pneus durs, Neuville préférant des tendres afin d'être avantagé lors du second passage, sur une route plus sale.

La deuxième spéciale au programme a vu les deux hommes partir à la faute. Evans a percuté un talus et a fait un tête-à-queue, causant de légers dégâts sur le côté gauche de sa Yaris, tandis que des branches sont restées accrochées à l'arrière. Neuville a quant a lui glissé dans un virage sur la gauche, après avoir reçu une note trop tard, et causé des dégâts sur le côté droit de sa Hyundai.

Les deux hommes ont perdu une vingtaine de secondes dans leurs incidents... ce qui a offert la première place à Sébastien Ogier, troisième depuis le début du rallye ! Le Français compte 9"1 d'avance sur Evans et 10"2 sur Neuville à deux spéciales du but.

Ott Tänak conserve la quatrième place, à distance. Cinquième depuis le début de l'épreuve, Adrien Fourmaux a quant à lui tout perdu en percutant un poteau destiné à empêcher les pilotes de trop couper certains virages. Le pilote M-Sport, qui restait sur deux podiums, a causé des dégâts à l'avant-droit et tente de réparer sa Ford pour pouvoir voir l'arrivée et sauver ainsi les points pris lors des deux premières journées. Il a pu voir l'arrivée de la spéciale, après avoir perdu un quart d'heure en bord de route.

Takamoto Katsuta a récupéré la cinquième place du rallye, devant Andreas Mikkelsen et Grégoire Munster.

Scratchs du dimanche matin

ES17 Trakošćan - Vrbno 1 13,15 km T. Katsuta ES18 Zagorska Sela - Kumrovec 1 14,24 km O. Tänak

Rallye de Croatie - Classement après l'ES18