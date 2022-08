Désastre au Rallye d'Ypres : Neuville part à la faute et abandonne !

Charger le lecteur audio

Il pensait probablement avoir fait le plus dur et être en bonne voie pour aller chercher sa première victoire de la saison, mais Thierry Neuville devra patienter avant de retrouver les lauriers. Le pilote belge, confortable leader de sa manche à domicile avec 17"2 d'avance sur son coéquipier Ott Tänak, a en effet été victime d'une sortie de route dans l'ES15, Wijtschate 2.

Le pilote Hyundai est parti en sous-virage dans un virage serré à gauche après avoir roulé sur des graviers situés à l'intérieur, et a tiré tout droit pour finir sa course dans le fossé. Si sa i20 N ne semblait pas avoir souffert de gros dommages et que celle-ci a pu être évacuée de sa position avec l'aide bienveillante des spectateurs, Neuville a finalement été contraint de s'arrêter quelques dizaines de mètres plus loin sur une route d'accès. On ne connaît pas encore la nature exacte des dégâts sur la Hyundai, mais l'avant droit semble avoir souffert dans l'accident.

C'est un véritable crève-cœur pour le public belge, qui espérait bien voir son représentant renouer avec un succès qui se refuse à lui désormais depuis le Rallye de Catalogne 2021. Neuville avait assuré le spectacle jusqu'ici, s'emparant de la tête de l'épreuve dès l'ES2 hier matin suite à une autre sortie de route, celle de Kalle Rovanperä. Le natif d'outre-Quiévrain avait par la suite signé pas moins de huit scratchs, pour afficher une solide avance au départ de l'ES15 sur son coéquipier Tänak.

Reste à savoir désormais si le pilote Hyundai aura la possibilité de repartir demain pour au moins tenter d'aller chercher des points sur la Power Stage. À noter qu'un autre abandon a été enregistré ce samedi en WRC, celui de Craig Breen survenu dans l'ES10, toujours selon un schéma similaire : une sortie de virage au large avec une conclusion dans le fossé – et, dans le cas de l'Irlandais tout comme de Rovanperä hier, des tonneaux par la suite.

Voilà qui laisse Tänak en tête du rallye avec 6"3 d'avance sur Elfyn Evans. Ce sont même deux Toyota que devance l'Estonien, Esapekka Lappi étant en bonne voie pour décrocher son deuxième podium de suite après celui obtenu sur ses terres en Finlande il y a deux semaines.