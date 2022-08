Après un résultat anonyme, Neuville impatient de retrouver l'asphalte

Charger le lecteur audio

Pendant qu'Ott Tänak trônait fièrement sur la plus haute marche du podium dimanche après-midi, son coéquipier Thierry Neuville ne pouvait que constater le delta de performance l'ayant séparé de son coéquipier lors de ce Rallye de Finlande. Le pilote belge n'a en effet pu faire mieux qu'une très anonyme cinquième place, bien loin de ce que la préparation approfondie de l'épreuve par Hyundai − qui avait utilisé la fin de la manche précédente, en Estonie, comme rampe de lancement pour cette épreuve en Finlande − pouvait lui laisser espérer.

Tout avait pourtant bien commencé avec un premier (et dernier) scratch obtenu dans la première spéciale de Harju 1 jeudi soir, avant de céder les rênes à l'Estonien dès le premier tronçon chronométré du lendemain, permettant de fait à Hyundai de mener l'épreuve de bout en bout. Mais distancé à présent d'un point par son coéquipier au championnat, le natif d'outre-Quiévrain n'a pas caché sa volonté de passer à un autre type de surface après avoir multiplié les commentaires soulignant son manque d'aisance et de stabilité sur les routes très roulantes qui ont été l'apanage des deux dernières manches.

"Cela a été un week-end difficile pour nous, mais nous savions que ce serait le cas en venant ici, comme en Estonie", a déclaré le pilote Hyundai après la course. "Nous avons enchaîné deux rallyes au profil similaire, dans des conditions où j'ai toujours rencontré un peu de difficulté. Ce serait une bonne chose d'avoir plusieurs épreuves asphalte d'affilée, mais à présent nous avons le Rallye d'Ypres qui arrive, ma manche à domicile, et nous allons essayer de faire du mieux que nous pouvons et d'y réaliser du bon travail."

Grâce à son meilleur temps dans la première spéciale, Neuville a permis à Hyundai de mener le Rallye de Finlande de bout en bout.

Neuville tire son chapeau à Tänak

Beau joueur, Neuville a tenu à saluer la performance de Tänak, qui a déjoué les pronostics pour s'imposer face aux Finlandais et aux Toyota, qui évoluaient à domicile. "Ott a réalisé une bonne performance ce week-end, il a été dans le rythme dès le départ, et quand vous êtes dans le coup d'emblée vous avez plus de facilité pour garder l'allure par la suite", reprend le Belge. "Cela s'est vu sur son visage qu'il a dû travailler dur [pour obtenir cette victoire], c'est un formidable résultat pour lui ainsi que pour l'équipe."

Direction donc à présent la Belgique avec le Rallye d'Ypres, dès la semaine prochaine. Après l'Estonie pour Tänak et la Finlande pour Rovanperä, ce sera au tour de Neuville d'évoluer à domicile, sur une surface qui devrait lui être plus favorable. Méfiance tout de même, car comme les deux dernières manches l'ont prouvé, nul ne peut se targuer d'être prophète en son pays.

Gage donc au Belge de donner tort à l'adage, alors que celui-ci court après le podium depuis le Rallye de Croatie disputé en avril dernier, et après la victoire depuis le Rallye de Catalogne 2021.