Neuville solide leader, Loeb et Ogier à égalité parfaite

Mécontent ce vendredi soir des conditions dans lesquelles les différents passages des voitures avaient lieu, en raison de la poussière soulevée par chaque WRC, Thierry Neuville (Hyundai) a trouvé ce samedi son rythme de croisière et est passé entre les gouttes qui ont touché quasiment tous ses rivaux pour prendre les commandes du Rallye de Turquie, en creusant en sus une confortable avance sur ses deux dauphins.

Et si l'on parle de "dauphins" au pluriel, c'est parce que les deux hommes qui suivent le Belge ont parcouru les huit spéciales jusqu'ici dans le même temps. Il s'agit des deux champions tricolores que sont Sébastien Loeb (Hyundai) et Sébastien Ogier (Toyota). L'Alsacien s'est même offert la victoire dans l'ES8, après deux premiers temps scratchs signés par Neuville cet après-midi, lui qui avait mal débuté sa journée et perdu le leadership en raison d'un mauvais choix de pneus dans l'ES3.

Du côté d'Ogier, qui avait pris la tête ce matin, les choses ne se sont pas bien passées lors de l'ES6 où une crevaison a contribué à lui faire perdre quasiment 30 secondes sur la Hyundai de Neuville. "Contribué" car un problème de boîte de vitesses a également handicapé la Yaris WRC dans les trois spéciales, ajoutant des poignées de secondes supplémentaires au retard total.

"Un après-midi décevant", a réagi le leader du championnat, qui reste toutefois en position d'inscrire de gros points. "On a beaucoup de problèmes de sélection de vitesses. Ça m'a coûté beaucoup de temps dans la longue spéciale puis quelques secondes dans les deux autres. C'est frustrant car on a fait du bon boulot mais ça fait partie du rallye. La course est encore longue."

En quatrième position, à une minute, l'on retrouve Elfyn Evans. Le Gallois, qui fut un temps deuxième du rallye à 20 secondes de Neuville, n'a pas été à la fête tout au long de l'après-midi, perdant deux fois dix secondes lors des deux premières spéciales en tentant de gérer ses pneus très usés, avant d'en lâcher une trentaine dans l'ES8. "Nous avions un pneu crevé auparavant, que nous avons dû réparer avec du métal", a-t-il expliqué. "L'autre était déjà délaminé, il s'agissait donc de limiter les dégâts. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et tout peut arriver."

Kalle Rovanperä, sur la dernière Toyota, complète le top 5, lui qui a été victime d'une crevaison dans la même spéciale qu'Ogier. Pour rappel, Ott Tänak a abandonné dès la première spéciale de la journée sur problème mécanique.

Il restera quatre spéciales demain pour départager les concurrents, avec une journée qui démarrera dès 6h30, heure française.

Scratchs de l'après-midi



ES6 : T. Neuville (Hyundai)



ES7 : T. Neuville (Hyundai)



ES8 : S. Loeb (Hyundai)

Rallye de Turquie - Classement après l'ES8

