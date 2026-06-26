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Résumé de spéciale
WRC Rallye de l'Acropole

Neuville garde la tête du Rallye de l'Acropole, les pneus énervent

Thierry Neuville (Hyundai) a résisté à Sébastien Ogier (Toyota) au terme de la journée de vendredi sur le Rallye de l'Acropole. La tenue des pneus Hankook pose toutefois de gros problèmes...

Basile Davoine
Mis à jour:
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo de : Hyundai

Après une boucle matinale marquée par plusieurs crevaisons et de la frustration chez plusieurs pilotes, l'après-midi a réservé un parcours toujours cassant et peu propice aux pilotes ouvrant la route au Rallye de l'Acropole. Une tâche dont a encore dû s'acquitter Elfyn Evans, en sa qualité de leader du championnat

Malgré le travail annoncé en amont par le manufacturier Hankook, qui a fait évoluer son pneu terre, le rallye a continué d'être gâché par de nombreuses défaillances pneumatiques. 

Dans l'ES5 (Elikon Mt, 17,80 km), Sami Pajari a vu sa journée se compliquer un peu plus avec une deuxième crevaison. Le Finlandais a cette fois été contraint de s'arrêter pour remplacer sa roue avant de repartir, perdant un temps précieux.

Sébastien Ogier a poursuivi son offensive en reprenant 1"7 à Thierry Neuville, toujours leader du rallye, mais également 5"7 à Adrien Fourmaux. La surprise est venue de Jon Armstrong, auteur d'un scratch aussi inattendu que remarquable au volant de sa Ford, confirmant son excellent début d'épreuve.

Un duel entre Neuville et Ogier

Sébastien Ogier maintient Thierry Neuville sous pression.

Sébastien Ogier maintient Thierry Neuville sous pression.

Photo de: Toyota Racing

L'ES6 (Stiri 2, 24,18 km), seule spéciale du matin disputée une seconde fois dans l'après-midi, a confirmé les difficultés des ouvreurs. Elfyn Evans a de nouveau souffert du balayage, bien davantage que son coéquipier Takamoto Katsuta, parvenu à limiter les dégâts dans des conditions similaires.

Sébastien Ogier a tenté de mettre la pression sur Thierry Neuville, mais le Belge lui a parfaitement répondu en signant le scratch pour huit dixièmes, quitte à solliciter fortement ses pneus avant la dernière spéciale de la journée.

Adrien Fourmaux, en revanche, a perdu le contact avec les deux hommes de tête, se montrant résigné et incapable d'expliquer son manque de rythme. Le pauvre Jon Armstrong a vu son superbe début de rallye anéanti par une crevaison doublée d'un problème technique, qui lui a coûté plusieurs minutes avant d'abandonner, turbo cassé.

 

La dernière spéciale du jour, l'ES7 (Thiva, 17,81 km), a été principalement marquée par la sortie de route d'Oliver Solberg. Mal embarqué dès la matinée, le pilote suédois a une nouvelle fois commis une faute très coûteuse qui l'a empêché de rallier l'arrivée. 

La mauvaise tenue des pneus a continué d'agacer de nombreux pilotes, et cette fois c'est Takamoto Katsuta qui s'en est plaint ouvertement à l'arrivée.

"On savait que ça allait arriver, on a aucune chance pour piloter dans ces conditions super rudes", a déploré le Japonais. "La FIA doit trouver une solution, parce que c'est une route normale sur laquelle on ne peut pas piloter normalement. Ce n'est pas un pneu... J'imagine que ce sera pareil demain."

Auteur du scratch, Adrien Fourmaux s'est ressaisi sur cette dernière spéciale qu'il a comparé "un peu à un Dakar". Thierry Neuville a quant à lui fait jeu égal avec Sébastien Ogier, ne concédant que quatre dixièmes au Français pour s'assurer de rester aux commandes du rallye avec 9"7 d'avance avant la journée de samedi. 

scratchs du vendredi après-midi
ES5 17,80 km Elikon Mt

Ireland J. Armstrong
ES6 24,18 km  Stiri 2 Belgium T. Neuville
ES7 17,81 km Thiva France A. Fourmaux

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES7

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 Belgium T. Neuville Hyundai 1h26'48"2
2 France S. Ogier Toyota +9"7
3 France A. Fourmaux Hyundai +42"4
4 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +1'10"1
5 Latvia M. Sesks Ford M-Sport +1'16"9
6 Japan T. Katsuta Toyota +1'33"2
7 United Kingdom E. Evans Toyota +2'08"4
8 Spain D. Sordo Hyundai +2'49"5
9 Finland S. Pajari Toyota +3'13"1

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