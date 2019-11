Neuville reste en tête, Tänak sort Loeb du podium

Déchaîné samedi matin et propulsé en tête du Rallye de Catalogne, Thierry Neuville a gardé le rythme dans la deuxième boucle du jour pour conserver les rênes de l'épreuve. Toujours bien placé, le Belge a conforté son avance au classement général sur Sébastien Loeb, qui a laissé filer des secondes importantes dans l'ES10 et l'ES12. Le nonuple Champion du monde et son coéquipier Dani Sordo, complétant le tiercé Hyundai en tête, se sont retrouvés peu à peu sous la pression d'un Ott Tänak à son tour intenable.

Outre la capacité de Neuville à gérer son leadership, l'éventuelle remontée de l'Estonien sera déterminante, tout comme la Power Stage de dimanche, à l'heure de faire les comptes. Pour rappel, Tänak ne doit pas concéder plus de 11 points à son adversaire ce week-end s'il veut être assuré du titre avant même le dernier rallye en Australie. Avec une grosse vingtaine de secondes de retard sur la tête, le pilote Toyota s'est d'abord logiquement concentré sur la perspective de reprendre les deux Hyundai à portée de tir devant lui.

Très rapide sur les routes asphaltées de Catalogne, comme il l'avait déjà montré en fin de matinée dans l'ES9, Tänak a fait main basse sur la deuxième boucle et empoché consécutivement l'ES10, l'ES11 et l'ES12. Ne cessant de grappiller des précieuses secondes sur Sordo et Loeb, il est revenu à moins de trois secondes du duo – dont les positions se sont inversées au terme de l'ES12 – avant la courte spéciale disputée dans le centre de Salou.

Tänak n'aura toutefois pas fait carton plein, laissant le meilleur temps à Neuville sur les 2,24 derniers kilomètres chronométrés. Neuville et Sordo l'ont devancé sur une feuille de temps aux écarts logiquement infimes sur une telle distance. Voici toutefois le leader du championnat désormais troisième, puisqu'il a fait mieux que Loeb dans le dernier passage. Il attaquera donc la dernière journée en troisième position, à 21"5 de Neuville et 3"1 de Sordo.

Autre concurrent de Tänak pour le titre, Sébastien Ogier, poursuit quant à lui sa rude mission de limiter la casse tout en espérant que quelque chose se passe devant lui. Éjecté dès vendredi matin de la lutte pour la victoire suite à une défaillance hydraulique sur sa Citroën, le Français a fait son retour aux avant-postes aujourd'hui, sans non plus prendre de risques inconsidérés. Il pointe ce soir au huitième rang du classement général, à 4'09 de Neuville.

Scratchs de l'après-midi

ES10 : Ott Tänak (Toyota)

ES11 : Ott Tänak (Toyota)

ES12 : Ott Tänak (Toyota)

ES13 : Thierry Neuville (Hyundai)

Rallye de Catalogne - Classement après l'ES13