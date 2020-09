Neuville, Ogier et Loeb ont crevé au Rallye de Turquie !

Le Rallye de Turquie n'est décidément pas une épreuve qui s'offre facilement. Alors qu'il disposait d'une avance confortable d'une trentaine de secondes ce samedi soir, Thierry Neuville (Hyundai) a subi le sort qu'ont connu quelques-uns de ses rivaux hier, à savoir une crevaison. Le Belge a dû s'arrêter 25 km après le début de l'ES9 pour changer son pneu avant droit. L'opération n'a pas été très longue, mais suffisamment pour lui faire perdre la tête du rallye puisqu'il a lâché 1'48 dans l'affaire.

Et ce n'est pas Sébastien Ogier (Toyota) qui en a profité. Le leader du championnat a en effet subi une crevaison lui aussi, qui l'a également contraint à changer sa roue en pleine spéciale et a franchir la ligne de chronométrage à 1'14 du temps scratch. Ce n'est pas non plus Sébastien Loeb (Hyundai) qui a tiré parti de leurs problèmes, puisqu'il a à son tour connu une crevaison, à l'avant gauche, et a accusé un retard de 1'20.

Non, le grand gagnant de cette première spéciale de dimanche a été Elfyn Evans (Toyota). Le Gallois, quatrième ce samedi soir, a navigué entre les difficultés et réalisé une spéciale propre lui permettant de signer le meilleur temps et de prendre le commandement, avec une avance notable, au sortir de l'ES9, de 46,9 secondes sur son équipier Ogier et 47,7 sur Neuville. Loeb complétait le top 4, à 52 secondes de la Toyota de tête.

Lors de la spéciale suivante, l'ES10, Neuville s'est employé à se relancer en signant le temps scratch, avec notamment 4,5 secondes d'avance sur Loeb, 4,8 sur Ogier et 5,5 sur Evans. Le Belge a donc repris la seconde position avant les deux dernières spéciales de ce rallye.

Il est à noter qu'Ott Tänak (Hyundai) a fait son retour après son abandon de ce samedi. L'Estonien a terminé second de l'ES9 à 31,6 secondes du nouveau leader de l'épreuve, mais a connu lui aussi des soucis, de communication, puisque pendant quelques minutes il n'entendait pas les notes de son copilote !

