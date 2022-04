Neuville pénalisé après plusieurs "graves" excès de vitesse

Charger le lecteur audio

Décidément, la première étape du Rallye de Croatie n'aura pas été un long fleuve tranquille pour Thierry Neuville. Le pilote belge a en effet reçu une minute de pénalité pour avoir dépassé la vitesse limite autorisée sur le parcours de liaison entre la dernière spéciale de vendredi matin et l'assistance.

Le pensionnaire de Hyundai avait été victime d'une panne d'alternateur qui l'avait contraint de mettre pied à terre pour procéder à une première réparation, avant de reprendre le volant et tenter de rejoindre à temps l'assistance en dépassant largement les 80 km/h autorisés, avec des pointes répertoriées à 156 km/h.

Peine perdue, l'alternateur en question a de nouveau cédé à 800 mètres du but, et l'équipage de la i20 N Rally1 a dû finir son chemin en poussant la voiture, arrivant exténué et surtout en retard, pour finalement faire l'objet d'une première pénalité de 40 secondes.

"Nous avons été victimes d'une panne d'alternateur et nous avons dû changer la courroie, mais nous l'avons de nouveau perdue alors que nous étions en route pour l'assistance", a expliqué Neuville auprès du site officiel du WRC. "800 mètres avant celle-ci, la voiture s'est complètement arrêtée et nous avons dû la pousser."

Des explications qui n'ont pas suffi à convaincre les commissaires, qui ont expliqué les raisons de la pénalité dans un rapport : "Le pilote a déclaré qu'en raison de problèmes techniques rencontrés sur sa voiture, celui-ci est arrivé en retard au point de contrôle 4A, et s'est dit 'obligé de rouler en survitesse' afin de limiter ce retard, en dépit du fait que lui et son copilote avaient conscience qu'il s'agissait-là d'une infraction."

"Ils ont cependant souligné qu'ils n'avaient mis personne en danger, car à ce moment-là il n'y avait pas de trafic sur la route concernée. Les données récupérées auprès du système officiel de suivi de sécurité de la FIA ont montré que l'équipage avait été en survitesse pendant à peu près 11 kilomètres sur la route précédemment citée. Les excès de vitesse constituent une infraction grave au Code Sportif International de la FIA. Dans ce cas précis, la vitesse enregistrée représente quasiment le double de la limite autorisée, et l'absence de circulation ainsi que la volonté de réduire le retard pour parvenir au point de contrôle 4A ne peuvent être considérés comme des circonstances atténuantes."

Neuville et son coéquipier Martijn Wydaeghe ont par la suite repris la compétition dans l'après-midi avec le couteau entre les dents, signant le dernier scratch de la journée après avoir été victimes d'un problème de désembuage du parebrise lors de l'ES6.

Cette nouvelle pénalité d'une minute les renvoie désormais à la quatrième place du classement provisoire, à 2'04 du leader du rallye, Kalle Rovanperä, auteur de six scratchs hier.

