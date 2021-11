Neuville : "J'ai perdu l'arrière et il n'y avait plus rien à faire"

Au terme de la première journée du Rallye de Monza, Thierry Neuville tirait un bilan contrasté de ses performances. Relativement satisfait du comportement de sa i20 Coupe WRC, le pilote Hyundai Motorsport accusait, malgré des bonnes sensations en apparence, plus de 21" de retard sur la Toyota Yaris du leader Elfyn Evans.

"On n'arrivait pas à mettre de la puissance au sol, notamment dans les parties grasses. On perdait à chaque fois beaucoup de temps. Pourtant, on avait l'impression d'être à la limite", déplorait-il au micro de la RTBF vendredi soir. "Mais ça ne payait pas [...] La voiture marchait vraiment très, très bien. Elle faisait ce que je voulais. Je n'avais pas de sous-virage. C'est ce qui rend la chose difficile."

Visiblement étonné par la tournure de la situation et le bilan comptable largement en sa défaveur, le Saint-Vithois comptait sur les quatre spéciales programmées ce samedi matin pour se refaire, tout en faisant preuve d'une certaine méfiance face au défi imposé par les spéciales montagneuses.

"Cela va être difficile. Mais le parcours n'est pas évident. Il y a beaucoup de surprises qui nous attendent tout le temps. Personne n'est à l'abri des erreurs. Il va falloir rester sur ce rythme et continuer à mettre la pression."

Dès la première spéciale du jour, San Fermo (14,80 km), il mettait toutefois son plan à exécution en signant le scratch pour revenir à 18"5 de la tête. Quelques kilomètres plus loin, une erreur stoppait rapidement ses ardeurs dans le secteur chronométré suivant (ES9).

"Comme je l'avais déjà dit au début du week-end, j'étais venu ici pour me battre pour la victoire mais malheureusement, la première journée du rallye n'a pas été aussi bonne que prévu", a-t-il rappelé ce midi à son retour au parc d'assistance. "Aujourd'hui, nous espérions récupérer du temps et pour le faire, nous savions qu'il fallait vraiment attaquer."

"J'ai fait ça dès le début. Cela a même bien fonctionné dans la première spéciale [avec le meilleur temps], mais j'ai voulu améliorer un peu le comportement de la voiture en durcissant la barre anti-roulis arrière pour qu'elle tourne mieux. Manifestement, je n'ai pas assez chauffé mes pneus pour la spéciale [suivante], et après deux virages, la courbe était plus serrée que prévu, j'ai perdu l'arrière et il n'y avait plus rien à faire à partir de là."

Si le violent choc contre le rail de sécurité ne mettait pas un terme prématuré à sa course, sa monture affichait pourtant de lourds dommages à l'avant droit, heureusement plus "cosmétiques" que mécaniques. Privé d'une bonne partie du pare-chocs, il composait ensuite avec une auto au comportement perfectible, ce qui ne l'empêchait pourtant pas de signer un deuxième puis un quatrième temps pour finir la matinée.

"Ce n'était pas horrible", expliquait-il au sujet du manque d'appui aérodynamique. "Quand la route était rapide et bosselée, c'était assez compliqué de garder le contrôle de la voiture. Dans les parties plus lentes où il y avait beaucoup d'épingles, je n'ai pas vu la différence. Mais dès que c'était plus rapide, en quatrième vitesse ou plus, vous pouviez vraiment ressentir la perte d'équilibre de la voiture. J'ai eu du mal avec ça, mais j'ai continué à me battre car j'ai toujours envie d'être sur le podium à la fin du rallye."

Ses espoirs de victoire envolés, Neuville se focalise désormais sur la dernière marche du podium occupée actuellement par son coéquipier Dani Sordo, face à qui il s'attend à une lutte âpre jusqu'à la fin du rallye.

"C'est excitant, Dani fait un excellent rallye depuis le départ. Il a montré une belle pointe de vitesse, sans commettre d'erreur. Il va continuer à attaquer, mais je suis persuadé que nous allons apprécier [la bataille pour le podium]."