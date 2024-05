Thierry Neuville premier leader du Rallye du Portugal

Cinquième épreuve de la saison, le Rallye du Portugal est le premier d'une série de sept rallyes consécutifs sur terre et, en cela, va sans doute livrer une première partie des réponses sur ce qu'il va falloir attendre pour le reste de la saison. Pour la première fois de l'année, Toyota aligne sur une épreuve ses deux Champions du monde, puisque l'on retrouve Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä.

Le rallye s'ouvre par une super spéciale taillée pour le bonheur des fans, nombreux autour du parcours, mais pas vraiment pour le plaisir des pilotes. En effet, cette ES1 de Figueira de Foz, en forme de gymkhana de 2,94 km, a beau être courte, les donuts qu'elle impose sur le tarmac et autour de structures en béton sont autant d'occasions d'user un peu "inutilement" les pneus prévus pour terre et qui vont devoir faire la journée de demain.

À ce petit jeu, chaque pilote de Rally1 a choisi son niveau d'engagement et c'est Thierry Neuville, le leader du championnat, qui s'est montré le plus rapide. Le Belge a devancé Ogier de 0"6, le Gapençais, fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron il y peu, précédant lui-même de 1"4 un duo composé d'Ott Tänak et de Takamoto Katsuta. Rovanperä complète le top 5, à 2,4 secondes de Neuville.

Adrien Fourmaux est quant à lui sixième à 3,1 secondes, devant un Dani Sordo qui fait sa première apparition de la saison (+4"1) et Elfyn Evans (+4"3). Grégoire Munster est le moins bien placé des pilotes de Rally1 puisqu'il n'a signé que le 14e temps de la spéciale, à 8"1, permettant notamment à plusieurs WRC2 de s'intercaler, à commencer par la Citroën de Yohan Rossel, neuvième.

Rallye du Portugal - Classement après l'ES1