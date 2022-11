ES11 à 14 - Neuville prend l'ascendant sur Evans

Charger le lecteur audio

La bataille continue de faire rage aux avant-postes au Rallye du Japon entre Elfyn Evans et Thierry Neuville. Ce dernier, qui avait déjà fait un bref passage en tête de course à l'issue de l'ES4 hier, a retrouvé le leadership samedi au terme d'une deuxième étape parfaitement maîtrisée et marquée par son premier scratch du week-end dans l'ES14, Okazaki City.

Le Belge a fait la différence dans l'ES12, Lake Mikawako, grappillant près de six secondes sur son rival gallois. En tête du classement, le pilote Hyundai affiche deux secondes d'avance sur Evans et la victoire est encore loin de lui être acquise, alors que cinq spéciales restent encore à parcourir dimanche.

Derrière les deux leaders, on retrouve Ott Tänak en troisième position. L'Estonien n'est pas franchement heureux des réglages de sa i20 N, malgré une révision de ces derniers lors de son passage à l'assistance à la mi-journée. Relégué à près de 40" de son coéquipier, le Champion du monde 2019 devrait devoir se contenter de la troisième marche du podium pour sa dernière apparition sous les couleurs de Hyundai.

Derrière lui, Takamoto Katsuta ne semble en effet pas représenter une grosse menace. Le Japonais rend ainsi plus d'une minute à Neuville, et 23" à Tänak, et sera sans doute tenté d'assurer sa position lors de la dernière journée et obtenir un résultat de choix pour ce qui est sa première à domicile en WRC.

Katsuta est bien parti pour obtenir un résultat de choix sur ses terres avec la quatrième place.

Trois spéciales pour Ogier ce samedi

Le top 5 est ensuite complété par Sébastien Ogier. Hors-jeu dans la course à la victoire depuis sa crevaison survenue hier, le Français reste tout de même tranchant ce week-end, avec pas moins de trois scratchs signés ce samedi, dont deux dans l'après-midi. Il devance un Gus Greensmith qui, malgré un problème de direction assistée dans l'ES12, est en bonne voie pour décrocher la sixième place sur ce rallye.

Vient ensuite le quatuor de tête du WRC2, emmené par Emil Lindholm. Le Finlandais est en bonne position pour décrocher le sacre dans la catégorie, alors qu'il présente 47"6 d'avance sur son plus proche poursuivant, son compatriote Sami Pajari. Kalle Rovanperä est pour sa part aux portes du top 10, après avoir souffert de multiples problèmes dans la matinée et notamment d'une crevaison.

La dernière étape de ce Rallye du Japon débutera demain à 00h08 avec l'ES15, Asahi Kougen 1.

Scratchs de la 2e étape

ES8 : E. Evans

ES9 : S. Ogier

ES10 : O. Tänak

ES11 : S. Ogier

ES12 : S. Ogier

ES13 : annulée

ES14 : T. Neuville

Rallye du Japon - Classement à l'issue de l'ES14