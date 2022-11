Neuville remporte la dernière de l'année, doublé pour Hyundai

Charger le lecteur audio

Et de deux pour Thierry Neuville ! Le Belge a décroché au Japon sa deuxième victoire de la saison après une âpre lutte face à Elfyn Evans, qui a longtemps cru tenir son premier succès de l'année.

Le Gallois s'est en effet rapidement installé en tête de course ce week-end, se mettant dans les meilleures dispositions pour tenter de renouer avec une victoire qui se refuse à lui depuis le Rallye de Finlande 2021, soit plus de 13 mois. Le Britannique représentait ainsi la meilleure chance pour Toyota de s'imposer sur ses terres, alors que le Japon faisait son retour au calendrier WRC pour la première fois depuis 2010.

Mais les différents pensionnaires du constructeurs nippons n'ont pas été épargnés ce week-end : Sébastien Ogier, qui avait signé le tout premier scratch du rallye jeudi, a ainsi vu ses espoirs de bons résultats s'évaporer dès la première étape lorsqu'il a été victime d'une crevaison lui faisant perdre près de trois minutes. 24 heures plus tard, c'était au tour de son Champion du monde de coéquipier, Kalle Rovanperä, de subir les affres de ses pneumatiques et de se retrouver exclu de la course à la victoire.

Mais la litanie de crevaisons ne s'est malheureusement pas arrêtée là pour Toyota. Evans, qui avait cédé le leadership à Neuville samedi après-midi mais restait à portée du pilote Hyundai (il s'était même rapproché à seulement 0"6 du Belge grâce à son scratch dans l'ES15), a lui aussi été contraint de s'arrêter pour changer une roue ce dimanche, dans l'ES16, dilapidant 1'30 dans l'opération et glissant en cinquième position.

Longtemps en lice pour la victoire, Evans a finalement été victime d'une crevaison comme tous ses coéquipiers chez Toyota

Katsuta sur le podium à domicile

Une mésaventure qui a finalement promu Takamoto Katsuta à la troisième place. Le Japonais, auteur comme à son habitude d'une performance très propre, a fait son chemin à domicile jusqu'à la troisième marche du podium, décrochant de fait son deuxième top 3 de la saison après celui obtenu au Safari Rally, malgré une crevaison à l'arrière gauche qui a un temps hypothéqué son résultat face à Ogier – une douzaine de secondes séparent les deux hommes à l'arrivée.

Au final, cette saison 2022 s'achève donc sur un succès de Hyundai, qui signe un doublé au pays du soleil levant, Neuville devançant Ott Tänak à l'arrivée de 1'11"1. Suivent donc les Toyota de Katsuta, Ogier et Evans, dans cet ordre. Gus Greensmith termine quant à lui à la sixième place et clôt sa campagne sur une bonne note devant le vainqueur du WRC2, Greg Munster, qui remporte ainsi son premier succès dans la catégorie. C'est cependant Emil Lindholm et sa copilote Reeta Hämäläinen qui s'imposent au championnat sur Skoda.

Le top 10 est complété par Teemu Suninen, Lindholm et Heikki Kovalainen. Il faut ensuite descendre au 12e rang pour trouver trace de Kalle Rovanperä, qui a payé cher le fait d'évoluer aujourd'hui en pneus durs alors que la pluie s'est invitée lors des deux dernières spéciales de l'épreuve. En constant aquaplaning, le Finlandais a néanmoins utilisé cette ultime journée de compétition de l'année comme une véritable séance d'entraînement grandeur nature pour l'an prochain.

À noter enfin que Craig Breen, qui a pour sa part chaussé quatre pneus pluie ce dimanche, a remporté les deux derniers scratchs de la saison, dont la Power Stage.

Scratchs de la 3e étape

ES15 : E. Evans

ES16 : S. Ogier

ES17 : S. Ogier

ES18 : C. Breen

ES19 : C. Breen

Rallye du Japon - Classement à l'issue de l'ES19