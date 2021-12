Neuville : La sécurité des autos "nous a probablement sauvés"

Lors de tests qui avaient lieu la semaine dernière, Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe ont été victimes d'un sérieux accident. Après être tombés dans un ravin, tous les deux ont été hospitalisés, le pilote belge s'en sortant indemne tandis que son partenaire a été opéré de la clavicule mais sera rétabli pour le Rallye Monte-Carlo.

Les conditions météo étaient particulièrement délicates lors de ces essais et Neuville a été surpris lors d'un freinage. La sortie de route a été violente mais les éléments de sécurité ont parfaitement rempli leur rôle, alors que la FIA a imposé une nouvelle structure renforcée pour l'entrée en vigueur l'an prochain de la nouvelle réglementation Rally1.

"Les conditions étaient très difficiles et nous testions de nouvelles choses sur la voiture", explique Neuville à Motorsport.com. "Nous avons tout simplement été pris par surprise et nous avons tiré tout droit au freinage, nous ne pouvions rien faire et il y avait un ravin de 30 mètres de profondeur juste derrière le virage. Nous sommes tombés de cette hauteur, en gros. Je n'avais aucune raison d'avoir peur. Cependant, l'impact a été important, c'était un petit accident mais la chute était très importante. Nous nous en sommes sortis mais Martijn a été légèrement blessé à la clavicule, sinon rien d'autre."

"Nous avons déjà mentionné le fait que, au niveau de la sécurité, la FIA semble avoir encore fait un travail incroyable, et ils continuent de redoubler d'efforts pour plus de sécurité. La construction des nouvelles voitures est complètement différente. De ce point de vue, c'est un nouveau grand pas en avant et ça nous a probablement sauvés aussi. La chute était assez importante et la cage de sécurité a fait son boulot."

Neuville devrait reprendre les essais avec Hyundai la semaine prochaine en Allemagne, après son roulage limité par cet accident. Le Belge se dit toutefois rassuré par les sensations au volant de la dernière version de l'i20 Coupe WRC par rapport au prototype testé auparavant.

"La voiture est dans la version que nous utiliserons, et elle est complètement différente, c'est certain", précise-t-il. "Tout est nouveau donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Tout est mieux et c'est tout ce que je peux dire."

Propos recueillis par Tom Howard

Lire aussi : Ogier prend ses marques avec la nouvelle Toyota