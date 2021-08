Thierry Neuville a remporté une victoire confortable au Rallye d'Ypres, qui faisait ses débuts tant attendus au calendrier WRC ce week-end. Le pilote Hyundai Motorsport, à la tête d'un doublé de la marque, a devancé son coéquipier Craig Breen de 30"7 pour remporter sa première victoire de la saison. Il a également mis fin à la mauvaise série de son équipe, dont la fiabilité et la malchance ont coûté des victoires lors des quatre derniers rallyes.

À domicile, le Belge s'est imposé en signant sept meilleurs temps sur l'épreuve, qui s'est terminée devant une foule immense sur le célèbre circuit de Spa-Francorchamps. Sur le podium final, Neuville s'est vu remettre le trophée par le sextuple vainqueur des 24 Heures du Mans, Jacky Ickx, qui lui avait envoyé des messages de soutien tout au long du week-end.

"Jacky, je le connais depuis plus de 10 ans et c'est l'un des gars qui m'envoient des messages à chaque rallye", a déclaré Neuville. "J'en ai reçu un hier soir [samedi] avec beaucoup d'emojis, de flammes et d'autres choses pour dire qu'il croyait [en moi], et je savais qu'il était là aujourd'hui [dimanche] alors je lui ai renvoyé un message en disant 'à demain', et je pense qu'il l'a bien compris."

Ayant abordé l'épreuve en tant que grand favori, Neuville a admis que c'était un "soulagement" de décrocher une victoire classée parmi les meilleures de sa carrière, et synonyme d'une bonne opération au championnat. Ce succès et les trois points bonus de la Power Stage lui ont même permis de recoller à la deuxième place du championnat à égalité avec Elfyn Evans (Toyota). Les deux hommes comptent 38 points de retard sur le leader du championnat, Sébastien Ogier, qui a terminé cinquième en Belgique.

"Le sentiment est essentiellement le soulagement d'avoir remporté l'épreuve. Nous savions que tout le monde attendait de nous que nous gagnions cette épreuve ou au moins que nous terminions sur le podium, mais notre objectif était d'aller gagner", a ajouté Neuville. "Nous nous sommes sentis à l'aise dès le début, je n'avais pas le contrôle de la course tout le temps et cela m'a mis à l'aise. Je n'avais pas besoin d'aller plus vite, j'aurais pu le faire si cela avait été nécessaire, mais j'avais vraiment peur des crevaisons pour être honnête ce week-end. C'était la seule grande préoccupation que j'avais. C'est vraiment une bonne sensation. C'est une victoire que nous voulions tant et c'est aussi une victoire qui est importante pour le championnat parce que nous sommes en mesure d'assurer beaucoup plus de points qu'Elfyn [Evans] et Sébastien [Ogier]."

Dans quatre semaines, le WRC retrouvera le Rallye de l'Acropole qui fera son retour au calendrier après huit ans d'absence. Sur les routes cassantes et surchauffées où la Hyundai i20 Coupe WRC a su se montrer à son aise ces dernières années, Neuville aura l'avantage d'être un des rares pilotes du WRC à avoir déjà roulé en Grèce.