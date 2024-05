Neuville stupéfait par un résultat presque "impossible" au Portugal

Thierry Neuville voyait ses chances de bon résultat compromises dès le début à l'occasion de la première épreuve sur terre du calendrier du WRC, compte tenu de l'inconvénient d'ouvrir la route le vendredi.

Une performance impressionnante le vendredi, avec notamment une victoire de spéciale sur le premier passage d'Arganil, a limité la perte de temps à 18,1 secondes sur le leader Kalle Rovanperä (Toyota), ce qui a permis au Belge de se maintenir fermement dans la lutte.

Neuville a pu ensuite grimper régulièrement au classement pour occuper la troisième place, avec 13 points, avant la dernière journée, aidé par les abandons du leader du rallye, Kalle Rovanperä, et de Takamoto Katsuta, qui occupait la troisième place.

Pour couronner le tout, Neuville a terminé deuxième au classement du Super Sunday et a remporté la Power Stage pour marquer 24 points, soit 18 de plus que son rival pour le titre, Evans, qui a connu un rallye difficile.

Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe peuvent se satisfaire d'une troisième place inespérée et précieuse au Portugal. Photo de: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

"Personne ne s'attendait à ce que nous montions sur le podium ici et il était pratiquement impossible de prendre de l'avance au championnat", a déclaré Neuville à Motorsport.com.

"Mais d'une certaine manière, nous y sommes parvenus avec une bonne performance le vendredi, puis nous avons été constants hier [samedi] et nous avons poussé fort aujourd'hui pour obtenir ces points supplémentaires qui ont fait la différence."

"C'est une bonne marge [au championnat], mais vous pouvez voir à quel point il est facile de perdre des points avec les problèmes d'Elfyn aujourd'hui. Si quelqu'un fait une bonne épreuve le vendredi et le samedi et que vous avez des problèmes le dimanche et qu'il marque les 12 points, il peut reprendre une partie de l'écart, donc la régularité va être importante."

Photo par : Red Bull Content Pool

Evans a eu la chance de sauver six points à l'issue de l'épreuve après qu'une pierre a endommagé son système de refroidissement, ce qui a obligé le Gallois à traîner sa Yaris jusqu'à la fin de l'avant-dernière étape en mode électrique avant de subir une réparation sur le bord de la route.

Un incident qui a mis fin à tout espoir d'obtenir des points pour le Super Sunday, laissant Evans avec six points acquis en terminant sixième à la fin de la journée de samedi. Evans a démarré le rallye sur les chapeaux de roues, car il avait du mal à trouver l'équilibre de sa GR Yaris.

Evans pas verni

Le pilote Toyota a ensuite dû piloter jusqu'à ce que ses notes soient délivrés à partir... d'un téléphone portable après que son copilote Scott Martin ait accidentellement laissé son carnet au contrôle horaire de la sixième étape. La malchance a été aggravée par une crevaison dans la septième étape.

"Les six points sont le seul point positif. Bien sûr, on veut oublier ce week-end, mais nous devons en tirer les leçons et être prêts pour le prochain", a déclaré Evans à Motorsport.com. "Il est encore tôt dans la saison. Ce n'est pas ce que vous espérez, et nous devons évidemment viser quelques rallyes forts et voir ce qui est possible. Il est certain que tout peut arriver à n'importe quel moment de la saison. C'est sûr que 24 points, ça semble énorme maintenant, mais ça peut changer très vite."