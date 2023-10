Neuville vainqueur, Rovanperä champion au Rallye d'Europe centrale

L'ES15 (17,25 km) a vu la dernière journée débuter sur des routes autrichiennes globalement sèches et sous un grand soleil. Elfyn Evans, de retour après son accident la veille, ouvrait la route. C'est Sébastien Ogier qui s'est offert un nouveau scratch, le troisième du rallye, 1,8 seconde devant le Gallois et 3,2 secondes devant le leader Thierry Neuville. Comme lors d'une partie des spéciales de samedi après-midi, Kalle Rovanperä a géré en terminant à 7,4 secondes.

Un retard d'une quinzaine de minutes (qui a ensuite décalé le programme) a accueilli les concurrents lors de la seconde spéciale du jour, en Allemagne, en raison d'une manifestation de militants écologistes. Lors de cette spéciale, Pierre-Louis Loubet a poursuivi sa série noire en sortant de la route et en subissant un nouveau problème mécanique ; au point-stop, le Français a qualifié son attaque de "stupide" et a révélé avoir brisé la transmission. Sur l'autre Ford Puma de M-Sport, Ott Tänak a été victime d'un problème de sélecteur.

Lire aussi : WRC Elfyn Evans explique son crash au Rallye d'Europe centrale

Sur cette ES16 de 16,37 km, théâtre de la Power Stage, Evans s'est offert le scratch assez aisément, 4,6 secondes devant Ogier et 6,6 devant Takamoto Katsuta. Derrière, le leader du rallye Neuville (+10"8) et le leader du championnat Rovanperä (+18"2) ont assuré.

Dans l'ES17, Loubet était toujours présent mais avec une voiture visiblement très loin de ses capacités, avec à la clé un retard supplémentaire de 1'11" à l'arrivée sur Ogier, auteur d'un autre scratch. L'ultime lutte en Rally1, qui opposait encore Katsuta à Teemu Suninen, s'est finalement achevée avec une belle performance du Japonais, à 3,3 secondes de la Toyota du Français et plus de cinq secondes devant le Finlandais.

Dans la Power Stage, sans surprise, Elfyn Evans a tout donné alors que la plupart des autres concurrents ne jouaient plus grand-chose, à commencer par Rovanperä dont l'unique but était de rallier l'arrivée sans prendre trop de risques. Aussi, si le Gallois a bien glané les 5 points de cet ultime spéciale, c'était bien entendu insuffisant et le Finlandais, à 17,2 secondes, a validé sa seconde place et remporté à 23 ans son second titre mondial en compagnie de son copilote Jonne Halttunen.

Thierry Neuville a de son côté remporté le tout premier Rallye d'Europe centrale, le 19e de sa carrière, en assurant également la seconde place de la Power Stage, à 3,5 secondes d'Evans. La lutte pour le titre de vice-Champion du monde entre les deux hommes sera l'un des enjeux de la dernière manche de la saison, au Japon (16-19 novembre).

Il est à noter qu'en WRC2, c'est le Français Nicolas Ciamin qui s'est imposé même si Adrien Fourmaux, qui ne pouvait pas inscrire de points, a terminé comme le mieux classé des Rally2.

Scratchs de dimanche

ES15 : S. Ogier

ES16 : E. Evans

ES17 : S. Ogier

ES18 (Power Stage) : E. Evans

Rallye d'Europe centrale

Pilote Équipe Temps/Écart 1 T. Neuville Hyundai 2h52'39"9 2 K. Rovanperä Toyota +57"6 3 O. Tänak M-Sport Ford +1'52"8 4 S. Ogier Toyota +2'08"6 5 T. Katsuta Toyota +2'48"3 6 T. Suninen Hyundai +3'06"3 7 G. Munster M-Sport Ford +4'22"3 8 A. Fourmaux Ford Fiesta (WRC2) +11'35"8 9 N. Ciamin Skoda (WRC2) +11'53"1 10 P. Loubet M-Sport Ford +12'04"3