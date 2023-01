La nouvelle livrée M-Sport dévoilée avant le Monte-Carlo

Charger le lecteur audio

Moins de violet, plus de bleu et un sponsor Red Bull encore plus visible aux côtés de l'ovale bleu de Ford. M-Sport a dévoilé ce lundi matin sa nouvelle livrée pour la saison 2023 du WRC, à quelques jours du départ du Rallye Monte-Carlo. Elle habillera les Puma Rally1 des deux titulaires, à savoir la recrue phare de l'équipe britannique, Ott Tänak, et le Français Pierre-Louis Loubet. Une auto cliente sera également confiée à Jourdan Serderidis sur le Monte-Carlo, au Mexique, en Sardaigne et au Kenya, tandis que la structure de Malcolm Wilson espère encore trouver un accord avec Sébastien Loeb pour quelques piges durant l'année.

Alors que le soutien de Ford demeure très identifié, le changement majeur dans les couleurs de l'équipe M-Sport provient du sponsoring renforcé de Red Bull, qui se traduit par une présence de la marque de boissons énergisantes sur les deux autos des pilotes titulaires. Ott Tänak et Pierre-Louis Loubet sont en effet désormais officiellement des athlètes Red Bull.

"Nous sommes enchantés de commencer cette nouvelle saison avec Ott dans nos rangs", se réjouit Richard Millener, directeur de l'équipe M-Sport. "Ces quelques mois ont été productifs, avec en point d'orgue les essais de pré-saison [effectués la semaine dernière]. Nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend. Je pense que nous voyons déjà les avantages de travailler avec Ott, et j'espère que Pierre-Louis en profitera également."

"Tout le monde à Dovenby a travaillé dur sur les programmes Rally1 et Rally2 pour nous préparer à cette nouvelle saison. Je tiens à remercier tout le monde pour leur investissement jusqu'à présent. Ensemble, nous devrions être en mesure d'obtenir de très bons résultats cette année".

L'an passé, pour ses grands débuts, la Ford Puma M-Sport avait brillé sur le Rallye Monte-Carlo avec la victoire de Sébastien Loeb. Après s'être séparé de Craig Breen et de Gus Greensmith, et avoir placé Adrien Fourmaux sur un programme Rally2, l'équipe de Malcolm Wilson a revu ses objectifs en se concentrant sur seulement deux voitures pour l'ensemble du championnat et en recrutant Ott Tänak, qui aspirait à ouvrir un nouveau chapitre après une aventure assez contrariée chez Hyundai.