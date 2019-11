Officiel : Ott Tänak quitte Toyota pour Hyundai

Comme vous l'annonçait Motorsport.com la semaine dernière, Ott Tänak sera pilote Hyundai à partir de la saison prochaine et ce au moins jusqu'en 2021. L'information a été officialisée par l'ensemble des parties prenantes ce jeudi soir.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Hyundai Motorsport dès la saison 2020 du WRC", a déclaré le nouveau Champion du monde de WRC, titré à l'issue de l'avant-dernière manche de la saison 2019, en Catalogne. "La vision qu'Andrea [Adamo, le directeur de l'équipe coréenne] a exposée est très prometteuse et correspond à mes propres ambitions pour l'avenir."

"C'est un grand honneur pour moi d'avoir l'occasion de rejoindre l'équipe lors de cette étape excitante de nos parcours respectifs. J'ai beaucoup de respect pour ce que Hyundai a accompli ; nous nous battons depuis plusieurs saisons. Ils ont toujours eu une équipe et une voiture compétitives, alors maintenant il sera intéressant de voir les choses de l'autre côté. Le line-up des pilotes est bon et j'ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble au cours des prochaines années."

Cette annonce est aussi l'occasion d'officialiser les équipages pour la saison à venir. Outre Tänak et son copilote Martin Järveoja, l'autre duo à plein temps pour la saison sera évidemment composé de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, actuellement seconds du championnat 2019. Dani Sordo et Sébastien Loeb se partageront quant à eux la troisième i20 engagée. Hyundai a tenu à indiquer que des discussions étaient également toujours en cours avec Andreas Mikkelsen et Craig Breen pour une éventuelle collaboration.