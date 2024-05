Ogier signe sa 60e victoire en WRC au Rallye du Portugal

La dernière journée du Rallye du Portugal 2024 a débuté par une ES19 brumeuse, un premier passage dans Cabeceiras de Basto (19,91 km), qui a permis à Sébastien Ogier d'asseoir son avantage en signant le scratch et en prenant d'un coup, d'un seul 6"2 à son rival Ott Tänak. Thierry Neuville a signé le second temps de cette spéciale, à 3"3 de l'octuple Champion du monde, tandis que suivent Adrien Fourmaux (+8"4) et Elfyn Evans (+8"5).

En dépit d'un problème d'intercom en fin de parcours, le Français a gagné une position au général car Dani Sordo a signé une très mauvaise spéciale, terminant à 40 secondes du meilleur temps, tout en assurant que la Hyundai ne souffrait d'aucun problème. L'on note les retours sur la terre lusitanienne de Takamoto Katsuta et Kalle Rovanperä après leur abandon d'hier.

Les concurrents avaient ensuite rendez-vous avec la mythique spéciale de Fafe et son fameux saut, dans un brouillard de plus en plus épais dans certaines portions, même si les conditions évoluaient vite d'un passage à l'autre. Dans ces conditions, Tänak s'est offert le scratch avec 4"0 sur Neuville, reprenant au passage 4"5 à Ogier pour revenir à 13"6 au général.

Lire aussi : Formule E Vergne sur le podium, Vandoorne dans les points à la 1re course de Berlin

La brume n'était pas levée pour l'ES21, deuxième passage dans Cabeceiras de Basto. Grégoire Munster, qui vit décidément un rallye difficile, s'est bloqué dans la végétation au bout de quelques virages seulement ; manque de chance pour lui, aucun spectateur n'est présent dans cette zone... Tänak s'est offert le meilleur temps avec 1"4 d'avance sur Neuville et 1"7 sur Fourmaux. En "contrôle", Ogier a lâché 3"5 en assurant, offrant à l'Estonien la tête du Super Sunday, le classement des points inscrits sur la seule journée de dimanche. Lui aussi auteur d'un rallye plus que terne, Evans a connu un problème de refroidissement en fin de spéciale.

Pour l'ultime spéciale, la Power Stage à Fafe, se déroulant en début d'après-midi, le brouillard s'est enfin totalement levé, laissant place à un grand soleil. Dans ces conditions, les pilotes Hyundai se sont fait plaisir, Thierry Neuville s'offrant les 5 points de la Power Stage, 0"1 devant son équipier Tänak. L'effort de l'Estonien n'a toutefois pas suffit pour priver Sébastien Ogier de la victoire, le Français terminant troisième de cette spéciale à 2"3. C'est la 60e victoire pour l'octuple Champion du monde en WRC et la 6e au Portugal, un record.

Elfyn Evans aura bu le calice jusqu'à la lie, le Gallois ne prenant aucun point dans la Power Stage, confirmant son statut de grand perdant de cette épreuve dans l'optique de la lutte pour le titre face à Neuville qui aura donc empoché les points de la Power Stage.

Rallye du Portugal - Classement final provisoire

Pilote Voiture Temps/Écart 1 S.Ogier Toyota 3h01'55"8 2 O. Tänak Hyundai +7"9 3 T. Neuville Hyundai +1'09"8 4 A. Fourmaux Ford +1'47"8 5 D. Sordo Hyundai +2'48"9 6 E. Evans Toyota +6'36"0 7 N. Gryazin Citroën (WRC2) +11'48"4 8 J. Solans Toyota (WRC2) +11'52"9 9 J. McErlean Skoda (WRC2) +11'56"1 10 L. Joona Skoda (WRC2) +13'40"3

Tous les scratchs du Rallye du Portugal 2024